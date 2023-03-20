Тем, кто не предоставит запрашиваемые документы, банк грозит блокировкой счетов.

Крупнейший в Швейцарии банк UBS начал массовые проверки своих клиентов российского происхождения, требуя от них документы, подтверждающие законность их пребывания в стране. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказалось одно из писем, которые банк рассылает клиентам.

UBS требует от клиентов предоставить копии паспорта страны проживания или вида на жительство в Швейцарии к 5 мая 2023 года.

"Мы оставляем за собой право заблокировать вышеупомянутые банковские отношения с 6 мая 2023 года, если запрошенные документы не поступят к нам до 5 мая", – говорится в письме.

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Как следует из текста письма, банк намерен избавиться от всех клиентов, которые оказались под санкциями, введенными правительством страны синхронно со странами ЕС.

Банковский сектор Швейцарии на фоне войны в Украине

Минувшей ночью крупнейший банк Швейцарии UBS добился сделки о поглощении своего ключевого конкурента – второго по размеру банка страны Credit Suisse. Причиной стала угроза банкротства Credit Suisse, в котором были обнаружены многочисленные нарушения. Также Credit Suisse пользовался большой популярностью у россиян.

После начала полномасштабной войны в Украине швейцарские банки заморозили российские активы на миллиарды долларов. Однако сделать следующий шаг и конфисковать эти деньги Швейцария отказывается категорически.

Однако определенные выводы швейцарские власти всё же сделали. Сейчас в стране идут судебные процессы над банкирами, которые занимались финансовыми махинациями с российскими деньгами.

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