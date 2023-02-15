Швейцария не может конфисковать замороженные российские активы, поскольку это запрещает конституция страны. Об этом заявили в правительстве Швейцарии, пишет Reuters.
Отмечается, что Швейцария заморозила финансовые активы России на сумму около 8,13 млрд долларов в рамках введенных санкций. Специальная рабочая группа, созданная Федеральным управлением юстиции, изучила вопрос возможной конфискации этих активов в пользу Украины и пришла к выводу, что экспроприация частных активов законного происхождения без компенсации недопустима.
"Конфискация замороженных частных активов несовместима с Федеральной конституцией и действующим правовым порядком и нарушает международные обязательства Швейцарии", — заявили в Министерстве юстиции Швейцарии.
Там также отметили, что в других странах существуют аналогичные законодательные правила.
Банковское сообщество Швейцарии, имеющее в стране большое влияние, тоже выступило против конфискации замороженных российских активов.
Тем не менее, власти Швейцарии обещают и далее оказывать Украине гуманитарную помощь.
"Поддержка Украины будет продолжаться независимо от обсуждения замороженных активов", — заявили в правительстве.
Война в Украине – позиция Швейцарии
В начале российского вторжения в Украину Швейцария присоединилась к европейским санкциям против России, чем, по некоторым оценкам, нарушила свой исторический нейтралитет.
Также Швейцария начала замораживать активы российских лиц, попавших под санкции. Кроме того, страна начала предоставлять гуманитарную помощь Украине.
В то же время Швейцария отказалась поставлять Украине оружие и запретила другим странам передавать Украине оружие швейцарского производства.