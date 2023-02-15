Швейцарское правительство утверждает, что не может окончательно лишить Россию денег, которые сейчас заморожены.

Швейцария не может конфисковать замороженные российские активы, поскольку это запрещает конституция страны. Об этом заявили в правительстве Швейцарии, пишет Reuters.

Отмечается, что Швейцария заморозила финансовые активы России на сумму около 8,13 млрд долларов в рамках введенных санкций. Специальная рабочая группа, созданная Федеральным управлением юстиции, изучила вопрос возможной конфискации этих активов в пользу Украины и пришла к выводу, что экспроприация частных активов законного происхождения без компенсации недопустима.

"Конфискация замороженных частных активов несовместима с Федеральной конституцией и действующим правовым порядком и нарушает международные обязательства Швейцарии", — заявили в Министерстве юстиции Швейцарии.

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Там также отметили, что в других странах существуют аналогичные законодательные правила.

Банковское сообщество Швейцарии, имеющее в стране большое влияние, тоже выступило против конфискации замороженных российских активов.

Тем не менее, власти Швейцарии обещают и далее оказывать Украине гуманитарную помощь.

"Поддержка Украины будет продолжаться независимо от обсуждения замороженных активов", — заявили в правительстве.

Война в Украине – позиция Швейцарии

В начале российского вторжения в Украину Швейцария присоединилась к европейским санкциям против России, чем, по некоторым оценкам, нарушила свой исторический нейтралитет.

Также Швейцария начала замораживать активы российских лиц, попавших под санкции. Кроме того, страна начала предоставлять гуманитарную помощь Украине.

В то же время Швейцария отказалась поставлять Украине оружие и запретила другим странам передавать Украине оружие швейцарского производства.

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