Национальный банк Швейцарии и финансовый регулятор (FINMA) организовали переговоры о слиянии.

Крупнейший банк Швейцарии UBS собирается поглотить своего ключевого конкурента - второй по размеру банк страны Credit Suisse.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, для потенциального поглощения UBS хочет получить серьезные государственные гарантии и требует от правительства 6 миллиардов долларов США.

Сейчас, по информации издания, переговоры все еще продолжаются, и сумма может измениться. Гарантии должны будут покрыть расходы на ликвидацию части Credit Suisse и потенциальные судебные издержки.

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Источники также говорят, что переговоры по разрешению кризиса доверия к Credit Suisse сталкиваются с препятствиями. В частности, осложняет ситуацию размер банков - объем активов кредиторов приближается к 1,7 трлн долларов. В связи с этим рассматривается возможность приобретения UBS лишь нескольких подразделений Credit Suisse. Кроме того, в случае объединения двух банков до 10 тысяч человек потеряют рабочие места.

FT сообщает, что Национальный банк Швейцарии и финансовый регулятор (FINMA), организовавшие переговоры о слиянии, считают это единственной возможностью избежать полной потери доверия к Credit Suisse. По данным Reuters, швейцарские регулирующие органы пытаются представить решение по Credit Suisse до того, как рынки вновь откроются в понедельник.

UBS - не единственный банк, заинтересованный в приобретении. Deutsche Bank AG также проявил интерес, однако любая сделка с иностранным кредитором потребует времени.

Падение Credit Suisse - что происходит со вторым по величине банком Швейцарии

Второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse, который ведет свою историю с 1856 года, за последние несколько лет пострадал от ряда скандалов, смены руководства и юридических проблем. 14 марта Credit Suisse опубликовал отчет за 2022 год, в котором говорится, что банк обнаружил "существенные недостатки" в контроле за финансовой отчетностью. Также, согласно отчету банка, в четвертом квартале 2022 года отток клиентов вырос до более 120 млрд долларов. По информации СМИ, на прошлой неделе вкладчики вывели из банка за сутки более 10,8 миллиардов долларов.

Saudi National Bank, который имеет наибольшую долю в Credit Suisse (9,8%), отказался увеличивать свое участие в его капитале для поддержки. 16 марта Нацбанк Швейцарии был вынужден выдать Credit Suisse кредит в размере в размере 53,7 млрд долларов, однако и это не удержало акции банка от падения. К завершению торгов в пятницу капитализация Credit Suisse упала до 8 млрд долларов. Для сравнения – капитализация UBS достигла 56,6 млрд долларов.

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