В Цюрихе проходит судебный процесс по делу руководителей швейцарской "дочки" Газпромбанка.

Четверо бывших банкиров с ныне закрытого швейцарского филиала российского банка "Газпромбанк" предстали перед судом по обвинениям в том, что они не проверили должным образом счета, открытые на имя российского виолончелиста, связанного с президентом Владимиром Путиным.

Судебный процесс в окружном суде Цюриха в среду основан на информации о секретных финансовых потоках, обнаруженных в утечках Панамских документов в 2016 году, в которых фигурирует музыкант и друг детства Путина Сергей Ролдугин, пишет The Guardian.

Суд допускает, что член круга друзей Путина помог направить миллионы за границу и что финансовые служащие, возможно, закрывали глаза на такие потоки.

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Бывшим сотрудникам Газпромбанка - трем уроженцам России и одному уроженцу Швейцарии, чьи имена не могут быть названы по швейцарскому законодательству, - предъявлено обвинение в том, что они не смогли должным образом проверить, действительно ли Ролдугин, который был клиентом банка с 2014 по 2016 год, владел активами в банке. Швейцарские прокуроры запросили семь месяцев для банкиров.

В документах, поданных при открытии счетов, перечислены ожидаемые транзакции на сумму 11,5 млн швейцарских франков (12,2 млн долларов). В обвинительном заключении не указано, сколько из них могло поступить в банк.

"Общеизвестно, что президент России Путин официально имеет доход чуть более 100 000 швейцарских франков и не богат, но на самом деле имеет огромные активы, которыми управляют близкие ему люди", - говорится в обвинительном заключении.

В документе говорится, что Газпромбанк вел счета, несмотря на "обильные" сообщения СМИ об отношениях Ролдугина с Путиным, в том числе о том, что он был крестным отцом одной из дочерей Путина.

Дело "дочки" Газпромбанка: детали

На фоне полномасштабного российского вторения в Украину и массовых санкций против агрессора, в суд Швейцарии поступил иск против четырех сотрудников швейцарской "дочки" "Газпромбанка".

В октябре 2022 года Gazprombank Switzerland объявил о прекращении своей деятельности.

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