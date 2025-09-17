Соглашение также включает обучение украинских военных, поддержку пилотов и поставки военной авиации.

Верховная Рада ратифицировала Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. По его условиям, Лондон обязуется ежегодно предоставлять Киеву военную помощь на сумму не менее 3,6 миллиарда фунтов стерлингов (более 4 млрд евро) до 2031 года и после - при необходимости.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Соответствующий Закон (№ 0332) закрепляет новую долгосрочную рамку двустороннего сотрудничества, которая касается безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культурных связей.

Это соглашение было подписано еще в январе 2025 года президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Оно предусматривает существенное усиление военной поддержки - Соединенное Королевство обязуется ежегодно предоставлять Украине военную помощь на сумму не менее 3,6 миллиарда фунтов стерлингов до финансового года 2030/31 и после - при необходимости.

Следует отметить, что по состоянию на 17 сентября 1 фунт стерлингов равен 1,16 евро. Таким образом, 3,6 миллиарда фунтов стерлингов составляют примерно 4,18 миллиарда евро.

"Это включает обучение украинских военных, поддержку пилотов, поставки военной авиации, расширенное сотрудничество в производстве оборонной продукции, дронах, артиллерии, а также привлечение к форматам совместного экспедиционного взаимодействия, таких как Joint Expeditionary Force", - говорится в сообщении.

Кроме оборонного компонента, соглашение содержит обязательства по сотрудничеству в энергетике, в частности в области "зеленой" энергетики и критических минералов, между странами - в технологическом развитии, научных исследованиях, агротехнологиях, дроностроении, а также в культурной, образовательной и гуманитарной сферах.

Кроме этого, документ предусматривает четкие механизмы консультаций между сторонами в случае угрозы или агрессии и подходов к морской безопасности.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в Telegram отметил, что соглашение - "уникальный документ, который означает интеграцию Украины в западный мир и превращение в региональный центр стабильности".

"Для Британии - это укрепление позиций в Восточной Европе, новые рынки и подтверждение статуса страны, которая стоит на страже международного права и демократии. А для мира - это прецедент о том, как можно поддержать страну, ставшую жертвой агрессии. И не только оружием", - написал Залужный.

Великобритания усилила давление на военную машину российского диктатора Владимира Путина путем введения новых санкций против сотни физических и юридических лиц, чтобы сократить доходы и военные поставки для российской армии. Санкции направлены против 70 кораблей "теневого флота" РФ. Эти корабли перевозят российскую нефть и являются ключевыми поставщиками военных компонентов.

Кроме того, в Великобритании собираются наладить крупномасштабное производство передовых дронов-перехватчиков, которые смогут помочь Украине защититься от российских воздушных атак. Эти беспилотники разработаны Украиной при поддержке британских ученых и эффективны в уничтожении российских "Шахедов" и других ударных БПЛА.

