Популярный блогер объявил о мобилизации в ВСУ (фото)

Амосов не рассказал, в какое именно подразделение попадет или уже попал.

Украинский журналист, радиоведущий и блогер Богдан Амосов сообщил о мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины.

Днем в четверг, 19 февраля, мужчина опубликовал в своем Telegram-канале фотографию в военной форме. Амосов признался, что планировал рассказать о мобилизации в армию чуть позже, однако шквал вопросов о том, куда он исчез, заставляет выйти на связь сейчас:

"Друзья, многие из вас спрашивают, где я. Докладываю: я мобилизовался. Планировал сообщить вам, когда точно буду знать, как смогу вести с вами коммуникацию, но я это узнаю еще не скоро. В любом случае, остаемся на связи. Все будет Украина".

Как сообщал УНИАН, совсем недавно о мобилизации в украинскую армию сообщил дизайнер и основатель провокационного театра моды "Орхидея" Михаил Коптев. Мужчина рассказал, что его остановили на улице, когда он шел по ночному городу.

Видео дня

А телеведущий Вадим Карпяк, который объявил о своем решении присоединиться к войску в прямом эфире, поделился наблюдениями после прохождения базовой общевойсковой подготовки. Журналист назвал причины самовольного оставления части мобилизованными, а также высказался о том, стоит ли прямо сейчас перестраивать мобилизационную систему.

Вас также могут заинтересовать новости: