Налоговые поступления в феврале превысили плановые показатели более чем на 12 млрд гривен. Экономист Борис Кушнирук в блоге на РБК-Украина проанализировал, какие именно поступления способствовали такому росту, и рассказал, о чем оно свидетельствует.

Экономист отмечает, что такое перевыполнение наблюдается второй месяц подряд, ведь в январе плановые показатели по наполнению бюджета от налогов также были превышены.

"Государственная налоговая служба отчитывается о положительных тенденциях: в феврале поступления в бюджет превысили плановые показатели на 12,1 млрд грн. Если январь еще можно было считать удачным стартом года, то второй месяц подряд подтверждает стабильность роста", - пишет эксперт.

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Наибольший рост произошел по следующим показателям:

НДФЛ - 26,2 млрд грн (+13,6%). Это означает, что люди получают зарплаты, с которых идут налоги.

НДС - 21,6 млрд грн (+13,3%). Бизнес работает, купля-продажа идет активно.

Акцизы - более 10 млрд грн. Табачная отрасль дала +62,6%.

"Что важного? Возмещение НДС - 13,1 млрд грн. Это деньги, которые вернули компаниям, а значит, они не зависли в системе", - подчеркнул Кушнирук.

Остановили всего 0,39% налоговых накладных (это в десятки раз меньше, чем еще год назад). А 9 тысяч предприятий перестали быть "рисковыми".

"В целом цифры говорят сами за себя: перевыполнение уже второй месяц подряд", - добавил экономист.

Он проанализировал, что именно означают показатели, о которых отчиталась налоговая. В частности, по мнению экономиста, они свидетельствуют, что эффективность администрирования налогов, снижение схем уклонения и улучшение платежной дисциплины дали ощутимый эффект.

"Роль руководства и команды. Председатель ГНС Руслан Кравченко и его команда внедряют меры по улучшению администрирования и детенизации. В то же время уменьшение случаев блокировки налоговых накладных (до 0,39%) и исключение более 9 тыс. предприятий из перечня рисковых свидетельствует о балансе между контролем и поддержкой бизнеса", - считает Кушнирук.

А вот увеличение поступлений от акцизов - следствие борьбы с "серым" рынком.

"Рост сборов по акцизу на табак и топливо может указывать на сокращение контрабанды и теневых схем, что является важным шагом в обеспечении прозрачного рынка", - пишет эксперт.

Кушнирук задается также вопросом: где эти деньги были до этого?

"Это вопрос к команде председателя налогового комитета ВР Даниила Гетманцева, который одной рукой давил на бизнес, а другой недобирал суммы в бюджет.

Налоговые поступления февраля 2025 года, очевидно, стали серьезным "подарком" для бюджета, в то время как прежние "гении" могли только мечтать о подобных результатах. Может, они тоже планировали перевыполнение бюджета, но только на уровне фантазий?

Наконец ситуация изменилась и если эта тенденция сохранится, можем ожидать стабильный рост налоговых поступлений в 2025 году. Бюджет получает больше денег - это хорошо. Бизнесу становится легче работать - еще лучше", - резюмирует Кушнирук.