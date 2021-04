Речь идет об облигациях, которые выпускает Министерство финансов Румынии.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине государственные облигации Румынии (ISIN US77586ТАD81).

Соответствующее решение регулятора опубликовано на его веб-сайте.

В частности, речь идет об облигациях, которые выпускает Министерство финансов Румынии.

Согласно решению, данное решение было принято на основе заявления Нацдепозитария.

Что этому предшествовало

В декабре 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине акции шести американских технологических компаний: Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc., а также Advanced Micro Devices, Inc.

Автор: Павел Степанец