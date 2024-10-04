Убытки от контрабанды за прошлый год эксперты оценивают в более чем 30 миллиардов.

В правительстве приняли нормативно-правовые акты для системы "еАкциз", которая должна помешать контрабанде табачной и алкогольной продукции.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Акты определяют нормы функционирования системы, механизм предоставления выписок, алгоритм и критерии формирования уникального группового идентификатора, а также правила составления акцизного электронного документа.

Как сообщается, обычные бумажные акцизные марки заменят на электронные, которые будут иметь уникальные коды. Люди смогут через "Дію" просканировать продукцию, чтобы проверить ее легальность и происхождение, а также отправить жалобу на нарушения.

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Федоров отметил, что "еАкциз" позволит предпринимателям получать акцизные марки без лишней бюрократии и походов в налоговую службу. В то же время государство не будет терять огромные деньги из-за теневого рынка табака и алкоголя:

"Сейчас убытки от контрабанды колоссальные - только за 2023 год государство потеряло более 30 миллиардов".

Контрабанда в Украине

Напомним, в марте прошлого года румынские таможенники остановили украинский грузовик, в котором под видом "кондитерки" перевозили 4 миллиона сигарет известных брендов.

В декабре президент Владимир Зеленский подписал законопроект о криминализации контрабанды. Народный депутат Ярослав Железняк объяснил, что этого требовал макрофин от Европейского союза на 1,5 миллиарда евро.

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