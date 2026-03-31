В 'ПриватБанке' подешевел евро: актуальный курс валют на последний день марта

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,05 грн, а евро – 50,76 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 31 марта, вырос на 3 копейки и составляет 44,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 25 копеек и составляет 50,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,50 гривни, а евро – по курсу 49,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 44,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 26 копеек и составляет 50,76 гривни.

Нацбанк установил на 31 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,80 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,31 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 18 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 4 копейки и составляет 44,10 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,55 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 9 копеек и составляет 50,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50 гривень за евро.

