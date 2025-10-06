Продать доллар можно в среднем по курсу 41,05 грн, а евро - 48,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 6 октября, не изменился и составляет 41,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,05 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также остался неизменным и составляет 48,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,20 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,32 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,23 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,85 грн/евро, а курс продажи - 48,67 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 6 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,23 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

По отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,38 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 12 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в Украине с 6 по 12 октября ожидается спокойная ситуация на валютном рынке. Режим управляемой гибкости Национального банка работает как предохранитель от резких курсовых колебаний, что позволяет регулятору сохранять рынок предсказуемым и стабильным.

