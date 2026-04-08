Нацбанк ощутимо ослабил гривню к евро: официальный курс валют на 9 апреля

Национальный банк Украины установил на четверг, 9 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,38 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 11 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,76 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла сразу 49 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,36/43,41 грн/долл., а к евро – 50,74/50,79 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 8 апреля остался на прежнем уровне и составлял 43,80 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,29 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 5 копеек и составлял 50,74 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,03 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 7 копеек и составил 43,75 гривни за доллар, а курс евро в банке подорожал сразу на 50 копеек и составил 51,20 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 43,15 гривни, а евро – по курсу 50,20 гривни за единицу иностранной валюты.

