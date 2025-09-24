Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 24 сентября, вырос на 5 копеек - 41,65 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 49,20 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,45 гривни за евро.
Какой курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,28 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,22 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,91 грн/евро, а курс продажи - 48,77 грн/евро.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк установил на 24 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.
По данным регулятора, по отношению к евро гривня несколько ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,80 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 7 копеек.
По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, сейчас евро имеет значительно меньший потенциал для роста, чем доллар. Таким образом на среднесрочном горизонте динамики курсов, для доллара движение вверх более вероятно.