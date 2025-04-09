По словам нардепа Даниила Гетманцева, сейчас ведется работа над соответствующим законопроектом.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины опубликовала документ матрицы налогообложения виртуальных активов, в котором указаны возможные варианты налогов на криптовалюту.

Как говорится на сайте ведомства, НКЦБФР активно работает над созданием законодательного поля для регулирования рынка виртуальных активов. В частности, на рабочей группе при Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики парламента продолжается регулярная работа над законопроектом.

Отмечается, что для комиссии важно определить всем вовлеченным сторонам преимущества и недостатки различных моделей. С этой целью была разработана матрица налогообложения, где наглядно продемонстрировано, как различные варианты могут влиять на рынок и налоговую ответственность.

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"В цифровую эпоху вопрос налогов для криптовалют - не гипотеза, а очень быстро приближающаяся реальность. Задача матрицы, которую разработала НКЦБФР - помочь ответственным органам принять взвешенное решение. И во время этого процесса важно учитывать преимущества и недостатки каждой модели, ведь эти аспекты могут критически влиять на рынок и налоговую ответственность", - отметил председатель комиссии Руслан Магомедов.

Согласно документу, объектом налогообложения может быть чистый доход (доходы за минусом расходов) или выручка. Момент определения дохода может быть определен по общему правилу - признание дохода в момент получения, как компенсации за товары/услуги, или в момент отчуждения виртуальных активов в обмен на другие активы (что является стандартным подходом стран ЕС). Другой вариант - определение дохода в момент обмена виртуальных активов на валютные ценности или на другие, не цифровые, активы.

Ставка налогообложения может составлять 18% НДФЛ + 5% военного сбора или 5% и 9% льготной ставки.

Также документ определяет варианты доходов, которые могут быть освобождены от налогообложения. Это может быть путем установления финансового лимита, как в некоторых странах, или освобождение для определенных категорий доходов (дарение виртуальных активов, перевод между кошельками налогоплательщика, пожертвования).

В свою очередь, председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что сейчас только ведется работа над законопроектом о налогообложении виртуальных активов, а опубликованная комиссией матрица "не имеет никакой связи с реальностью".

"Только что завершили рабочую группу по законопроекту по виртуальным активам. Не хочу загадывать, но многое говорит, что до конца апреля мы вынесем законопроект в первом чтении на комитет", - написал нардеп в Telegram.

Он подчеркнул, что законопроект будет вынесен на комитет, а затем в зал парламента только на первое чтение.

"К сожалению, ребята из Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку снова не разобрались и опубликовали какую-то известную только им "матрицу" налогообложения крипты, не имеющую никакой связи с реальностью. Не обращайте внимания, в комиссии такое случается на каждом шагу. Собственно, поэтому мы и хотим, чтобы криптой занимались взрослые", - добавил депутат.

Виртуальные активы в Украине - главные новости

В 2023 году в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который предлагает облагать налогом операции с криптовалютой. Его целью, согласно тексту, является введение легального и работающего рынка виртуальных активов в Украине и определение правил их налогообложения. До сих пор законопроект не рассматривался парламентом.

В 2022 году Верховная Рада повторно, после вето президента, приняла закон о виртуальных активах (так называемый "закон о биткоине"), который предусматривал законодательное урегулирование рынка цифровых активов.

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