Вопрос на $4 миллиарда: легализуют ли криптовалюту, которая на руках у украинцев

Украинские пользователи крипты - в мировом топе, однако государство загнало их в подполье, из-за чего ежегодно недополучает огромные суммы налогов. Но рост курса биткоина заставляет возвращаться к этому вопросу даже самых заядлых скептиков во власти.

"Цифровое золото" - биткоин - и альткоины (все другие криптовалюты и токены) демонстрировали стремительный рост еще до выборов в США. А избрание фаворита американского криптосообщества Трампа следующим президентом еще больше ускорило этот процесс. Тем не менее, все уверены, что такое ралли непременно завершится падением котировок. А затем - новым ростом до еще больших пределов. И так по кругу.

Да, криптовалюты - актив спекулятивный и очень нестабильный. Это "пузырь спроса", который будет "лопаться" и восстанавливаться еще много раз. Это "пузырь", который, впрочем, вряд ли когда-то полностью лопнет, ведь крипту уже очень активно используют по миру. На каждом витке в этой "спирали спекуляций" граждане и государство могут очень хорошо заработать.

Украинцы являются одними из самых активных пользователей криптовалюты, которые держат значительные активы в своих "цифровых заначках". Просто делают это в тени, пока государство медлит, ссылаясь на нарушителей закона (как будто обычные деньги преступники не используют).

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И вот сейчас, на фоне очередного цикла роста биткоина, в Украине в очередной раз пошли разговоры о легализации крипты и даже амнистии "криптокапиталов". Возможно ли это и на каких условиях? Что этому вообще мешает, и позволят ли всем украинским "криптохомякам" выйти из тени? УНИАН получил ответы на эти вопросы у Минцифры и специалистов.

Криптострана

Крипта уже является неотъемлемой частью современной мировой финансовой системы. Среди "флагманов" индустрии есть США, на фоне новостей из которых и растет сейчас стоимость "битка" и всех альтернативных криптовалют - алькоинов.

А что же Украина? А Украина наблюдает за этим "цифровым Эльдорадо" и считает недополученные средства, которые утекают сквозь пальцы. И это несмотря на то, что мы были среди первых "энтузиастов".

Анатолий Гулей, доктор экономических наук и эксперт по цифровым активам, коротко рассказывает предысторию этой "Санта-Барбары" вокруг легализации крипты.

"Процесс легализации начался еще в ковидный период. Тогда были подготовлены два законопроекта, которые конкурировали между собой. Но все уперлось в процент налога для криптоиндустрии. Депутаты никак не могли прийти к согласию, будет ли индустрия иметь какой-то льготный период, или должна облагаться налогом как обычный бизнес. Это до сих пор тяжелый дискуссионный вопрос", - говорит эксперт.

В результате, из этих двух законопроектов "выжил" только один - более компромиссный. В 2021 году его приняла Верховная Рада, но президент этот документ "завернул", ведь там предполагалось создание отдельного контролирующего органа (со значительным бюджетом). Тем не менее, определенная легализация состоялась - чиновники тогда массово указывали крипту в своих декларациях. Также в Украине начали открываться легальные филиалы криптобирж.

Уже 17 февраля 2022 года - почти накануне полномасштабного российского вторжения - президентские требования были учтены и обновленный закон приняли. Закон Украины "О виртуальных активах" был подписан президентом 15 марта 2022 года. Но чтобы он начал действовать, нужно было внести изменения в Налоговый и Гражданский кодексы и получить одобрение этих изменений от западных доноров, таких как МВФ. С тех пор и по сей день НБУ, как регулятор, заблокировал оборот криптоактивов.

Точнее - заблокировал легальный оборот криптоавтивов. Потому что "теневой" оборот не только остался, но и увеличивается на фоне роста стоимости самих криптовалют. Иначе невозможно объяснить, как в условиях "бана" от НБУ украинцы занимают 6 позицию в мировом топе активных пользователей криптовалюты.

Несмотря на такую значительную активность, все эти денежные потоки обходят украинскую государственную казну. Ведь мы сами себя "отключили" от мировой индустрии. В Минцифры признают, что пока наш внутренний рынок легальной крипты отсутствует.

"Сейчас в Украине не существует внутреннего рынка криптовалют в классическом его понимании. Люди владеют криптоактивами и оперируют ими, есть нелегальный обмен - так называемая "серая зона". Однако криптобиржи не могут регистрироваться и авторизоваться в украинской юрисдикции, поскольку для этого нужно специальное законодательство. У нас его до сих пор нет, - разводит руками Александр Борняков, заместитель Министра цифровой трансформации Украины по вопросам развития IT. - Запрет НБУ ограничивает доступ украинцев к криптобиржам, зарегистрированным за пределами Украины. Единственное решение, после которого мы можем сказать, что государство позаботилось об интересах участников рынка криптовалют, - это принятие качественного профильного законодательства".

И вот тут мы возвращаемся к упомянутой ранее "битве за налог" с крипты. Ведь от условий легализации будет зависеть выход из "тени" капиталов. А по состоянию на 2021 год Минэкономики оценивало долю "тени" в стране на уровне 32%, что выглядит крайне оптимистично. Можно не сомневаться, что во время войны этот процент значительно вырос.

Будет ли легализация

На фоне постоянного, хотя и не всегда стабильного, роста курса биткоина, даже крупнейшие криптоскептики, ориентированные на украинских налоговиков, начали поддерживать идею легализации криптовалют в Украине. Еще в октябре - до выборов в США и новых ценовых рекордов биткоина - эту идею, например, поддержал Даниил Гетманцев, глава налогового комитета ВРУ.

"До конца года законопроект разрабатывается с Нацбанком вместе с МВФ. То есть даже не разрабатывается, а дорабатывается тот, который лежит у нас в комитете. Мы будем иметь от экспертов МВФ уже конкретную официальную позицию по этому законопроекту. Я думаю, что ориентировочно, первый-второй квартал следующего года мы можем уже легализовать крипту и обложить ее соответствующим образом, - рассказывал нардеп 10 октября на телевидении, - Кстати, я не хотел бы, чтобы были иллюзии относительно каких-то льгот. Льгот на крипту не будет. Будет обычное налогообложение по модели налогообложения операций от ценных бумаг - когда облагается налогом инвестиционная прибыль".

Таким образом, цель легализации криптоактивов с точки зрения Комитета ВРУ лишь одна - обложить еще одну отрасль налогом. А не создать еще одну отрасль "народного хозяйства" и создать рабочие места. На фоне тяжелых военных действий и перспектив уменьшения западной помощи от тех же США, нам действительно очень нужны внутренние поступления в бюджет. Поэтому определенная логика в словах господина Гетманцева есть. Впрочем, представители криптосообщества с этой логикой категорически не согласны.

"Украина - активный участник криптоиндустрии. Настало время легализации. Чем быстрее - тем больше денег в бюджет придет. Считаю, что нужно новому бизнесу сначала дать год-два-три подняться, чтобы потом его уже полноценно облагать налогами, - говорит Анатолий Гулей, - Однако налоговики считают, что отрасль уже существует в Украине. А если она работает, то ее следует облагать налогами по обычным ставкам - 18% НДФЛ плюс 1,5% военного сбора (а впоследствии и 5%)".

Криптосообщество, по его словам, настаивает, что сначала ставка должна быть 5%, а затем постепенно, в течение нескольких лет, расти сначала до 9%, а затем - до 18%.

"По мнению сообщества, очень важно сделать льготный период, чтобы зарубежные инвесторы хотели легализоваться именно в Украине. Этот вопрос до сих пор не нашел решения, хотя господин Гетманцев уже пообещал, что в январе он инициирует процедуру легализации крипты. Другие депутаты же говорят, скорее, о втором квартале следующего года. Но такое декларирование мы помним и в прошлом году", - вспоминает господин Гулей предыдущие обещания по легализации.

Но ключевым в этом вопросе сейчас является фактор стимула. О каких средствах может идти речь в случае легализации? Стоит ли вообще вся эта борьба потраченного времени и усилий? Доктор экономических наук и эксперт по цифровым активам Анатолий Гулей уверяет, что оно того стоит, ведь средства "огромные".

"Я думаю, что до 4 млрд долларов в год получит бюджет. И эти цифры будут только расти ежегодно. Ради этого и происходит все. МВФ просит от правительства представить новые источники поступлений в бюджет. Но уже два года до этого источника руки у депутатов не доходят, - продолжает эксперт, объясняя откуда взялись такие показатели, - Многие компании украинского происхождения сейчас зарегистрированы и действуют за рубежом. Если их вернуть домой, то мы и сможем надеяться на такие цифры. И это не учитывая новых инвесторов, которые еще придут, если ставки налога будут разумными".

В Минцифры с этими показателями не соглашаются, ведь сложно посчитать то, что в тени, однако согласны, что на руках у украинцев крипты очень много.

"Относительно объема (внутреннего, - УНИАН) рынка, то из-за отсутствия "белого" реально работающего рынка виртуальных активов мы как государство не можем реально оценить его размер и потенциал развития. Вместе с тем, по отчетам аналитических компаний, мы видим, что по уровню популярности криптоактивов среди граждан Украина постоянно входит в первую десятку мирового рейтинга", - отмечает заместитель профильного министра господин Борняков.

То есть, есть стимул и есть перспективы. Но пока нет единого подхода к режиму содействия криптоиндустрии. А это важно, учитывая международную конкуренцию за такие активы.

Три "столпа" легальной криптовалюты в мире

Мы упомянули о внутреннем рынке криптовалюты. Однако реальность такова, что вся эта индустрия глобальная, и активы "перетекают" из одной юрисдикции в другую за считанные минуты - со скоростью транзакции. Отрасль не имеет существенных барьеров между границами. А это значит, что мы должны будем сразу конкурировать с другими юрисдикциями, и от этого будет зависеть то, какие поступления получит бюджет. И если люди и бизнес будут считать, что здесь налоги слишком высокие, то они буквально за несколько минут смогут вывести все свои активы за границу.

Или просто не будут возвращать свои активы с иностранных бирж и кошельков в Украину - ведь они там уже находятся сейчас. По крайней мере так этот вопрос описывает экономист Анатолий Гулей. Интересно также, что, по мнению специалиста, легализацию криптовалют в Украине уже поддержал и МВФ.

"И МВФ, и всем донорам важно лишь, чтобы шкала налогообложения была для всех одинаковая. Чтобы не было преференций для отечественных субъектов криптоинсдутрии. То есть их интересует только будет ли льготный период - они против этого. В отличие от криптосообщества, которое предлагает выйти из "тени" всем желающим, а потом уже облагать налогами по общей шкале, - объясняет специалист, - Здесь вопрос несколько глубже. Иностранным фондам важно, будем ли мы отличаться от стран Европы. Наше сообщество хочет более низкую ставку, чтобы привлечь инвесторов из Европы, а зарубежные доноры этого не хотят из-за конкуренции. Но если мы будем иметь такую же ставку как у них, то чужой инвестор к нам не придет - только местный".

МВФ действительно выступил за легализацию "виртуальных активов" в Украине и одновременно за то, чтобы регулирование соответствовало "международным стандартам". Об этом есть упоминание в обновленной программе по механизму расширенного финансирования Украины со стороны Фонда. Эта программа, к которой привязано большинство финансовых поступлений от других доноров, была обнародована еще в марте и там в качестве "дедлайна" для урегулирования законодательства о виртуальных активах указано декабрь 2024 года.

То есть у депутатов остается не так много времени и слова Гетманцева о скором старте легализации не случайны. Ответственными же за этот процесс МВФ называет Национальный банк Украины и Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку, которые "при технической помощи МВФ и после консультаций с его сотрудниками" должны подготовить новый вариант законодательства, которое не будет содержать "рисков для ценовой стабильности и эффективности монетарной трансмиссии".

Кстати, а какова позиция НБУ и НКЦБФР по этому поводу? НБУ дважды - в 2014 и 2017 годах - выступал против легализации криптовалют, называя их "валютным суррогатом".

"НБУ - это регулятор, и они ни на чьей стороне в этой дискуссии. Так же, как и НКЦБФР. Их задача - проконтролировать процесс в соответствии с мировыми требованиями и стандартами. И у них уже все готово. С ними проблем не должно быть", - говорит Анатолий Гулей.

И добавляет, что главное здесь формализовать "комплаенс" - то есть требования к пользователям криптовалют. Они очерчены Международной группой по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) и состоят из трех базовых критериев к законодательству:

требования по KYC ("Know your customer" - "знай своего клиента", за что отвечает учреждение, принимающее криптовалюту),

требования по мониторингу транзакций

требования по готовности ответить на рискованную активность (имеются в виду попытки отмывания средств).

Это такие "три столпа", на которые опирается легальная криптовалюта, в отличие от крипты нелегальной, которой часто пользуются преступники.

Европейский опыт и главный индикатор легализации

Непосредственно для Украины ориентиром будет MiCA (Markets in Crypto Assets regulation) - законодательство, которое регулирует криптоактивы в ЕС. Европарламент принял этот документ относительно недавно (20 апреля 2023 года), и именно под него другие страны ЕС до сих пор адаптируют свое национальное законодательство.

В Минцифры также говорят о критериях безопасности как главном факторе по легализации криптовалют в Украине.

"Я очень надеюсь, что легализация криптовалют состоится в 2025 году. Однако предыдущий опыт научил быть осторожным в таких прогнозах. Во всем мире мы видим общий тренд на легализацию криптосектора. Наши иностранные партнеры так же видят ценность в детенизации виртуальных активов в Украине, потому что это важная часть цифровой экономики", - говорит заместитель министра Александр Борняков.

С его слов получается, что доноры не против криптовалюты как таковой - они против "тени".

"Принятие профильного законодательства откроет возможность для прозрачного и быстрого развития криптоактивов в Украине. Появится авторизация национальных поставщиков услуг, проведение ими AML/KYC процедур, правовая защита инвесторов, налогообложение доходов бизнеса и граждан, - продолжает чиновник. - Западные партнеры тоже видят все эти преимущества от принятия закона о криптоактивах, поэтому мы имеем все основания ожидать их помощи с легализацией криптовалют. Однако основные шаги здесь должны сделать именно мы".

Итак, есть стимул для фискалов, депутатов и правительства уже довести до финала весь этот криптовалютный "сериал" уже в декабре, как того желает МВФ. Но будет ли это?

"Главный индикатор - заложены ли доходы от легализации криптовалюты в проект бюджета-2025", - говорит Анатолий Гулей.

А этих изменений в недавно принятом бюджете нет. Так что, все останется как было? В Минцифры так не считают.

"О заложении в бюджет доходов от криптоотрасли в этом году говорить нет оснований, а вот в следующем году это уже вполне вероятно", - говорит господин Борняков.

То есть, похоже, решение снова будет отложено, хотя шансы на старт легализации в начале следующего года еще есть. Ведь государству действительно нужны дополнительные поступления в бюджет. Однако как это повлияет на обычного "криптохомяка", каковыми являются большинство украинских и мировых держателей криптовалюты? Это люди, которые имеют какую-то "цифровую копейку" на своем кошельке, никак ее не тратят, но ждут, что она с годами дорастет до чего-то действительно существенного.

О "хомяках", депутатах и "криптоамнистии"

Когда украинцы слышат об "амнистии криптокапиталов", то считают, что это легализация тех денег, которые находятся в тени. Однако опыт налоговой амнистии нам показывает, что здесь будут свои сложности... И "хомякам" не стоит надеяться на то, что их "криптокопейчину" государство просто позволит легализовать или "амнистировать".

"Вопрос "амнистии капиталов" является вопросом налоговой политики государства. Министерство цифровой трансформации не решает такие вопросы. Однако я вполне уверен в том, что размер налоговых поступлений в значительной степени будет зависеть от того, будет ли налоговая политика при запуске рынка криптоактивов "поощрительной", - говорит заместитель главы Минцифры Александр Борняков.

По его мнению, такое "поощрение" может заключаться как в льготной ставке налога на переходный период или в проведении той самой "амнистии". В частности законопроект от Минцифры предусматривает налогообложение доходов физических лиц от операций с виртуальными активами по ставке 5 процентов в течение первых трех лет, ставке 9 процентов в течение следующих пяти лет и только потом общую ставку налогообложения в размере 18 процентов.

"Зато использование стандартных ставок налогов с самого начала запуска рынка, а также предложение облагать налогом операции по обмену одних виртуальных активов на другие - не очень перспективны. Посмотрим, какой именно подход будет реализован", - не очень оптимистично завершает чиновник.

Эксперт Анатолий Гулей "накидывает" еще больше отчаяния тем "хомякам", кто мечтал быстро легализовать свои криптосбережения. Ведь легализация и "амнистия" является достаточно сложным процессом.

"Это сложный вопрос, поскольку приходится смотреть назад - в историю формирования криптокапиталов. Скорее всего, никакой "амнистии" не будет. Если у тебя легальный бизнес с подтвержденной историей транзакций, нет нарушений административных или уголовных, то легализация криптоактивов для тебя будет простая и быстрая. Выдели отдельный вид деятельности и работай. Но у нас уже были попытки амнистии - без хороших результатов. Налоговая уже хотела провести легализацию за 5% от суммы. Но тогда эти попытки не дали никакого экономического эффекта", - напоминает специалист.

По его словам, чтобы легализовать накопления граждан и бизнеса в криптовалюте, надо обязательно посмотреть источник денег.

"Стоит вопрос - "откуда эти деньги взялись?". Условно, когда появляется новый инвестор, то он должен пройти комплаенс и показать подтверждение по финмониторингу, откуда он получил эти средства. А если пройти финмониторинг ты не можешь, то эти средства у тебя, скорее всего, "грязные"", - продолжает он.

К физическим лицам, по словам специалиста, будут применяться те же подходы.

"Если это действительно ваши средства, то у вас не должно быть проблем с тем, чтобы подтвердить их источник. Приходишь в банк, и там тебе сразу говорят, какие перспективы легализации. Или приходишь в Налоговую. Говоришь, что продал автомобиль, но купил крипту. Другое дело, когда вы занимались нелегальным бизнесом, но хотите через криптоиндустрию их легализовать", - говорит Анатолий Гулей.

Но в том и дело, что все последние годы отрасль фактически находилась в "тени", а, следовательно, по всем криптокаптилам у Налоговой будут вопросы.

"У каждого криптокошелька есть цифровой след. Историю транзакций очень легко поднять - предоставьте Налоговой доступ к кошельку, распечатайте историю транзакций. Проблем нет, даже если вы покупали тот биткоин когда-то в 2013 году. Другое дело, докажете ли вы в Налоговой, что этот кошелек принадлежал именно вам. Потому что все же обманывают", - считает эксперт.

По его словам, все рассказывают, что "закупили "вагон" биткоинов, когда тот был еще по 200 долларов", но доказать покупку не могут.

"Вспомните как депутаты хотели свои биткоины легализовать из деклараций. Тогда это все закончилось ничем, потому что когда Налоговая попросила их предоставить доступ к их криптокошелькам и показать транзакции, то пошли отговорки, что они или потеряли доступ или сам кошелек, или вообще уже забыли что, где и как по той криптовалюте. Если это действительно ваш кошелек, то доказать свою честность будет не сложно. Но если вы как-то манипулируете, то никакой амнистии не будет, - продолжает разочаровывать украинцев господин Гулей, - Если ваш аккаунт на бирже уже был уничтожен 5 или 10 лет назад, значит вам это не интересно. Значит вы просто морочите голову налоговикам".

Впрочем, если вы можете подтвердить "юридически и фактически" происхождение средств, на которые была куплена криптовалюта, а потом сможете доказать Налоговой, что тот анонимный кошелек именно ваш, то все "на самом деле будет просто".

Украина, как по собственной воле, так и под давлением обстоятельств, все ближе подходит к легализации криптовалюты. Тем не менее, споры относительно наличия или отсутствия льготного периода остаются, что приводит к огромным ежегодным потерям бюджета, бизнеса и граждан. И пока что, к сожалению, все стороны слишком принципиальны, чтобы прийти к какому-то компромиссу.

Впрочем, еще есть надежда, что баланс между интересами населения, бизнеса, государства и международных организаций будет найден. Судя по официальной финансовой "дорожной карте" МВФ для Украины, это должно произойти уже в ближайшие месяцы. Главное, чтобы не повторилась ситуация с налоговой амнистией, которая завершилась фактически ничем, ведь были прописаны такие условия легализации, которыми мало кто захотел воспользоваться.