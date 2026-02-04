Франция блокирует €90 млрд для Украины, - Politico

Без согласованного ранее финансирования Киев столкнется с дефицитом бюджета уже в апреле.

Дипломаты Евросоюза не могут прийти к соглашению по деталям предоставления Украине кредита в размере €90 млрд, который ранее был согласован в декабре. Главным препятствием стала Франция, которая упорно отстаивает свою позицию.

Переговоры были близки к завершению на прошлой неделе, но Франция потребовала взносов от третьих стран, в частности Великобритании, пишет Politico. Париж аргументировал это тем, что члены ЕС не должны самостоятельно нести расходы на выплату процентов по кредиту для Киева.

Позиция Франции имеет своих сторонников в ЕС. Однако разногласия приводили к неоднократным отсрочкам в течение уже нескольких недель, и прорыва все еще не произошло. В среду, 4 февраля, послы ЕС должны были вернуться к вопросу о предложенном кредите на €90 млрд для поддержки обороны Украины против России. По словам дипломатов ЕС, разочарование Парижем, который блокирует соглашение, растет.

Украине может грозить дефицит финансирования уже в начале апреля, если деньги не поступят вовремя.

Кредит ЕС для Украины - главное

Лидеры ЕС 19 декабря согласовали предоставление Украине беспроцентного кредита на €90 млрд на 2026 и 2027 годы. Предварительно речь шла о большей сумме – €140 млрд, и обеспечить финансирование планировали за счет замороженных российских активов. Однако план президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен столкнулся с сопротивлением ряда стран, в частности Бельгии.

Только треть согласованных денег поступит в бюджет Украины. Еще €60 млрд будут потрачены на поставки оружия для Сил обороны. Франция настаивает на том, что все оружие, приобретенное на эти средства, должно быть исключительно европейского происхождения.

