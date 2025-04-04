Андрей Пышный отметил, что всего в обращении почти 15 миллиардов монет разного номинала.

Следующий плановый тираж монет в Украине может быть уже в шагах, а не копейках. При этом уже выпущенные монеты не будут насильно изыматься из обращения, поэтому какое-то время одновременно будут использоваться и копейки, и шаги.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью изданию NV заверил, что ни регулятор, ни украинский бюджет не понесут никаких дополнительных расходов.

По его словам, в обращении находится почти 15 миллиардов монет разного номинала, из них почти 5,5 миллиарда - 10 и 50 копеек. При этом он отметил, что НБУ ежегодно дочеканивает монеты взамен тем, которые износились.

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"В этом году уже запланировано дочеканивание не менее 20 миллионов монет. Мы хотим, чтобы это следующее дочеканивание касалось монет, номинированных не в копейках, а в шагах", - заявил Пышный.

В связи с этим в определенный момент в обращении будут одновременно и копейки, и шаги. При этом монеты будут равнозначны как платежное средство.

"Не будет принудительно изыматься копейка. Просто на замену той монеты, которая будет выводиться из обращения, будет в достаточном объеме чеканиться монета соответствующего номинала, но уже с названием, которое является истинно украинским - шаг", - объяснил глава НБУ.

Замена копеек на шаги

В начале сентября 2024 года глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что в Украине изменят название монет с "копейки" на "шаг". При этом он заверил, что разработка эскизов и чеканка новых монет не потребует дополнительных расходов.

По словам Пышного, дискуссия о введении новой монеты "шаг" в своей основе имеет очень глубокое научное исследование.

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