Иностранные компании, которые планировали уйти с рынка агрессора, опасаются, что лишатся всех своих активов.

После того, как в России "национализировали" предприятия Danone и Carlsberg, иностранные компании, которые планировали уйти с рынка агрессора, опасаются, что не найдут покупателей на свои активы.

Как сообщает Bloomberg, компании PepsiCo и Mars в Nestlé и Reckitt Benckiser, которые инвестировали миллионы в строительство заводов в РФ, рискуют потерять все.

"Западные активы в России больше не в безопасности. Это новый рубеж в войне. Если Кремль пойдет дальше, он вернется к 90-м: перераспределение активов в пользу более выгодных владельцев – заявила внештатный научный сотрудник Российского Евразийского центра Карнеги в Берлине Александра Прокопенко.

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В то же время, как отмечает директор Института Кеннана Центра Уилсона в Вашингтоне Уильям Померанц, Путин планирует раздавать активы инострнных компаний своим приспешникам.

"В рамках стремления Путина к власти он собирается разделить многие находящиеся в России экономические активы и отдать их своим приспешникам, чтобы укрепить свою политическую позицию", - говорит Померанц.

Уход с российского рынка

В апреле Путин подписал указ, разрешающий государству брать под временный контроль активы компаний или частных лиц из "недружественных" государств, в том числе США и их союзников.

17 июля 2023 года стало известно о том, что Россия подмяла под себя сразу два мировых бренда.

Росимуществу переданы 100% "Балтики", включая 98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% ООО "Хоппи Юнион".

Кроме того в управление страны-агрессора отошли 100% российского бизнеса Danone (83 млрд 292 млн 493 тыс. акций Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 тыс. акций "Данон Трейда").

Компания Danone планирует "принять меры" в ответ на "национализацию" своих российских активов, которую инициировал президент страны-агрессора Владимир Путин, подписав соответствующий указ.

19 июля 2023 года стало известно о том, что Путин отдал племяннику Кадырова отобранный мировой бренд. Новым гендиректором ООО "Данон Россия" после передачи компании во временное управление Росимуществу стал глава Минсельхоза Чеченской республики Якуб Закриев.

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