Новым гендиректором ООО "Данон Россия" после передачи компании во временное управление Росимуществу стал глава Минсельхоза Чеченской республики Якуб Закриев.

После того, как Россия отобрала российский бизнес у компании Danone и объявила о завершении процесса "национализации", Danone в России возглавил родной племянник Рамзана Кадырова.

Как сообщает The Bell, новым гендиректором ООО "Данон Россия" после передачи компании во временное управление Росимуществу стал глава Минсельхоза Чеченской республики Якуб Закриев. По информации издания, еще до объявления о решении Путина, РосСМИ сообщали о том, что у этой сделки есть "интересанты в Чечне".

Смена руководства компании произошла на второй день после указа президента страны-агрссора Владимира Путина о ее передаче под управление Росимущества.

Видео дня

Закриев был управляющим делами главы правительства Чечни в 2014—2015 годах, с 2018 по 2020 год занимал пост мэра Грозного, потом руководил администрацией главы и правительства Чечни. После этого он стал заместителем главы правительства Чечни и министром сельского хозяйства.

"Национализация" компании в России

В октябре 2022 года Danone заявила о решении покинуть рынок РФ, однако не спешила прекращать выполнять обещание.

В июле 2023 года стало известно о том, что Danone продолжит свою деятельности на территории агрессора, однако изменит название бренда.

Согласно указу Путина от 16 июля 2023 года, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации страны-агрессора, Росимуществу переданы 100% российского бизнеса Danone (83 млрд 292 млн 493 тыс. акций Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 тыс. акций "Данон Трейда").

17 июля 2023 года мировой бренд отреагировал на "национализацию" Россией своих активов. Компания Danone намерена принять меры для защиты своих прав как акционера.

Вас также могут заинтересовать новости: