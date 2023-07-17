Компания Danone намерена принять меры для защиты своих прав как акционера.

Компания Danone планирует "принять меры" в ответ на "национализацию" своих российских активов, которую инициировал президент страны-агрессора Владимир Путин, подписав соответствующий указ.

Как говорится в сообщении Danone, компания намерена принять меры для защиты своих прав как акционера и "непрерывности бизнес-операций в интересах всех заинтересованных сторон, в особенности сотрудников". В настоящее время компания Danone расследует ситуацию.

"Компания Danone приняла к сведению решение российских властей о передаче Danone Россия под временное внешнее управление российских властей", - отметили в компании, добавив при этом, что это решение не повлияет на финансовый прогноз Danone на 2023 год.

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Danone в России

В октябре 2022 года Danone заявила о решении покинуть рынок РФ, но уже в июле 2023 года стало известно о том, что Danone продолжит свою деятельности на территории агрессора, однако изменит название бренда.

17 июля 2023 года стало известно о том, что Россия подмяла под себя сразу два мировых бренда. Согласно указу Путина от 16 июля, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации страны-агрессора, Росимуществу переданы 100% "Балтики", включая 98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% ООО "Хоппи Юнион".

Кроме того в управление страны-агрессора отошли 100% российского бизнеса Danone (83 млрд 292 млн 493 тыс. акций Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 тыс. акций "Данон Трейда").

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