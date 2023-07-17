Росимуществу переданы 100% "Балтики". Кроме того в управление страны-агрессора отошли 100% российского бизнеса Danone.

На фоне массовых антироссийских санкций, веденных в связи с вторжением РФ в Украину, список активов, переданных в управление Росимуществу пополнили два крупных актива пищевой промышленности.

Согласно указу от 16 июля, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации страны-агрессора, Росимуществу передаются доли в ООО "Пивоваренная компания "Балтика" и акции АО "Данон Россия".

Росимуществу переданы 100% "Балтики", включая 98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% ООО "Хоппи Юнион".

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Кроме того в управление страны-агрессора отошли 100% российского бизнеса Danone (83 млрд 292 млн 493 тыс. акций Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 тыс. акций "Данон Трейда").

Война в Украине и Danone

Danone - французская продовольственная компания, известный производитель молочных продуктов и других продуктов питания. До вторжения России в Украину компания Danone была лидером в производстве молочных продуктов в РФ.

В октябре 2022 года Danone заявила о решении покинуть рынок России, однако в июле 2023 года стало известно о том, что ккомпания Danone продолжит свою деятельности на территории агрессора, однако изменит название бренда.

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