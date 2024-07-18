Стартовал второй раунд переговоров между Киевом и инвесторами.

Украина и владельцы облигаций начали новый раунд официальных переговоров по реструктуризации долга на более чем 20 миллиардов долларов. Киеву не хватает времени для достижения соглашения и он сталкивается с риском потенциального дефолта, пишет Bloomberg.

Отмечается, что второй раунд переговоров начался на этой неделе, по словам осведомленных людей. Группа держателей облигаций Украины подписала соглашения о неразглашении. Первый раунд переговоров в прошлом месяце не принес соглашения после того, как Украина просила кредиторов согласиться на большие потери.

Ограниченные переговоры обычно означают, что распространяются требования о неразглашении, которые не позволяют обмениваться непубличной информацией. Также действуют временные торговые ограничения, поскольку обсуждаемые темы могут быть чувствительными к рынку. Обе стороны спорят о разрыве в скидках и купонных выплатах, в частности, владельцы облигаций настаивают на более чем символических купонных выплатах после окончания моратория.

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По словам журналистов, Украина находится под давлением, чтобы успеть договориться о реструктуризации долга со своими кредиторами. Так, срок действия заморозки выплат, согласованный два года назад, истекает 1 августа. Поэтому украинское правительство просит инвесторов согласиться на большие потери, которые позволят ему финансировать оборонные усилия и подготовить финансовые ресурсы для восстановления после окончания войны.

Отдельно депутаты в Киеве подготовили законопроект, который позволит правительству наложить мораторий на выплаты внешнего долга, назвав это "техническим ходом", необходимым для обеспечения финансовой стабильности и устойчивости долга. Законопроект направлен на приостановление выплат по международному суверенному долгу и гарантированным государством обязательствам.

Угроза дефолта

В начале июня 2024 года стало известно, что Украина не смогла договориться с держателями облигаций о реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов. Такая ситуация грозит для Украины дефолтом.

Ранее УНИАН писал, что у Украины заканчиваются деньги, но кредиторы остаются непреклонными. Киев просит держателей своих облигаций, среди которых крупный американский инвестор Blackrock, французский фонд Amundi и британский международный инвестор Amia Capital, смириться с большими потерями.

Британская неправительственная организация Debt Justice призывает новое лейбористское правительство страны предотвратить подачу исков против Украины в британские суды. Речь идет о случае, если Украина объявит дефолт по своим долгам перед частными кредиторами.

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