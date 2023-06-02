Плачков отметил, что на Запорожской АЭС угрозу представляют оккупанты, находящиеся на станции.

Бывший глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков заяивв, что в случае развития событий на оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) по наихудшему сценарию, их можно будет сравнить с катастрофой на "Фукусиме". Правда, авария может произойти по другим причинам.

"Можно рассматривать катастрофу на Чернобыльской атомной электростанции как пример, но я все же рассматривал бы аварию 2011 года на атомной станции Fukushima Daiichi 1 в Японии. Если такой апокалиптический сценарий может пойти на Запорожской АЭС, то он может пойти по сценарию АЭС "Фукусима", но только будут совсем другие причины. Там это было землетрясение и цунами, а на Запорожской АЭС – это военные, боекомплекты и тяжелая техника", – подчеркнул он в эфире телеканала FREEДОМ.

Плачков отметил, что на АЭС "Фукусима" тип реактора более похож на ВВЭР-1000, который есть на Запорожской АЭС.

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"Все-таки реактор РБМК (такой функционирует Чернобыльской АЭС – ред.) достаточно сильно отличается от реактора ВВЭР-1000 своими проектными решениями. Я думаю, и дизель-генераторы будут срабатывать, и РФ не пойдет на такие непроектные события на ЗАЭС. Все-таки граница не далеко – 80 км от РФ. Поэтому, неуважаемая РФ нас дальше будет держать в напряжении, использовать этот район для обстрела таких городов, как Никополь, Марганец и других, находящихся под контролем Украины", – отметил он.

Ситуация на ЗАЭС

Сотрудники оккупированной Запорожской АЭС предупредили, что в результате действий оккупантов на станции может произойти катастрофа. Ее последствия будут хуже, чем Фукусима и Чернобыль. Отмечается, что россияне усилили военное присутствие на станции на фоне слухов о приближении украинского контрнаступления. Из-за этого угрозы безопасности ЗАЭС становятся все более реальными.

В то же время генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Украина и Россия "привержены" принципам, предложенным агентством для предотвращения возникновения катастрофы на Запорожской АЭС.

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