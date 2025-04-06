Украине потребовалось бы для этого от двух месяцев до двух лет.

Перезапуск захваченной Запорожской атомной электростанции будет опасным для России. Даже у Украины после окончания войны на это ушло бы до двух лет.

Об этом в интервью The Guardian заявил генеральный директор "Энергоатома" Петр Котин. По его словам, для безопасной работы станции необходимо решить целый ряд серьезных проблем, включая недостаточное количество охлаждающей воды, персонала и входящего электроснабжения.

"Энергоатом" готов перезапустить станцию, однако сначала нужно вывести оккупационные войска РФ, а также разминировать и демилитаризовать площадку. Без каких-либо военных угроз на это может уйти от двух месяцев до двух лет. В то же время для России перезапуск АЭС во время войны был бы невозможен:

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"Шесть реакторов могут быть введены в эксплуатацию только после завершения 27 программ безопасности, согласованных с украинским ядерным регулятором, включая испытания ядерного топлива в активных зонах реакторов, поскольку оно превысило шестилетний проектный срок".

Гендиректор "Энергоатома" напомнил, что российские захватчики использовали станцию как военную базу, располагая там технику и, вероятно, оружие и взрывчатку.

ЗАЭС в оккупации

Как известно, Россия хочет перезапустить Запорожскую атомную электростанцию, которая находится под ее контролем с весны 2022 года.

По данным СМИ, в апреле прошлого года Путин уведомил Международное агентство по атомной энергии об этих намерениях.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев говорил, что это произойдет тогда, когда позволят "военно-политические условия".

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