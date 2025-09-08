Цена в районе 55 долларов за баррель выглядит вполне реальным сценарием.

Мировые цены на нефть могут упасть. Почетный председатель консалтинговой компании FGE NexantECA Ферейдун Фешараки заявил, что уже в конце этого года и в начале 2026 года баррель нефти может подешеветь до отметки ниже 60 долларов, пишет Bloomberg.

По его словам, цена в районе 55 долларов за баррель выглядит вполне реальным сценарием. Это окажет большое влияние на американскую добычу сланцевой нефти, но впоследствии может снова подтолкнуть цены вверх.

Причиной возможного падения является решение ОПЕК+. Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры планируют увеличить добычу еще на 137 тысяч баррелей в сутки, хотя рынок ожидал большего шага.

Видео дня

Фешараки предупреждает, что в случае отсутствия реакции рынка на увеличение добычи, ОПЕК+ может "удвоить или утроить" объемы, как это уже делали раньше.

Пока запасы нефти остаются ограниченными, поэтому реальный обвал цен может произойти тогда, когда начнут быстро расти мировые резервы.

Нефть в мире - последние новости

6 сентября стало известно, что в китайском порту пришвартовался второй за последние дни подсанкционный российский танкер, который перевозил 150 тысяч кубометров сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Европа до сих пор покупает российские энергоносители. В то же время еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен на это заметил, что блок стремится отказаться от российской нефти до 2028 года.

Вас также могут заинтересовать новости: