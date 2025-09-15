В Пекине считают, что активно способствуют мирным переговорам по завершению войны в Украине.

Спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлог ранее высказал мнение, что если бы Пекин прекратил поддерживать Россию, война в Украине могла бы завершиться "на следующий день". На это заявление отреагировало Министерство иностранных дел Китая .

В ведомстве отметили, что сотрудничество между предприятиями из Китая и России соответствует правилам Всемирной торговой организации и рыночным принципам и оно не направлено против какой-либо третьей стороны.

"Китай последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции, активно способствуя мирным переговорам", - отметил представитель МИД Линь Цзянь.

Видео дня

Он также добавил, что большинство стран, включая США и Европу, ведут торговлю с Россией.

"Нормальные деловые взаимодействия и сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями соответствуют правилам ВТО и рыночным принципам. Они не направлены против любой третьей стороны и не должны подлежать вмешательству или влиянию со стороны третьих сторон", - добавил представитель МИД Китая.

Цзянь добавил, что Китай и страны по всему миру, включая Россию, должны осуществлять нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество.

"Подход США является типичным для одностороннего издевательства и экономического принуждения, что серьезно подрывает международные экономические и торговые правила и угрожает безопасности и стабильности глобальных промышленных цепей и цепей поставок. Принуждение оказалось непопулярным и не решит проблему", - высказал мнение спикер МИД Китая.

Отношения между США и Китаем

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп пытается наладить отношения с Москвой, поэтому не спешит вводить новые санкции, хотя на этом настаивают европейские союзники. Вместо этого он выдвинул ряд жестких условий европейским партнерам. Глава Белого дома заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО примут такое же решение и не будут покупать российскую нефть. Трамп призвал ввести "таможенные пошлины в размере от 50% до 100% для Китая".

Также мы писали, что несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается почти четыре года, США и Европейский Союз продолжают импортировать российские энергоносители и сырьевые товары. Указывается, что общий объем торговли оценивается в миллиарды евро. С января 2022 года США импортировали российских товаров на сумму 24,51 млрд долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: