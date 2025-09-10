Это предложение направлено на то, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее прекратить войну в Украине.

Президент США Дональд Трамп попросил Европейский союз ввести пошлины в размере 100% на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий с целью усиления давления на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине, сообщили изданию Financial Times три официальных лица, знакомых с этим вопросом.

В публикации указывается, что глава Белого дома выдвинул это чрезвычайное требование после того, как подключился к встрече высокопоставленных чиновников США и ЕС в Вашингтоне с целью обсуждения способов повышения экономических расходов Москвы на войну против Украины.

"Мы готовы действовать, готовы действовать прямо сейчас, но мы сделаем это только в том случае, если наши европейские партнеры поддержат нас", - заявил один из американских чиновников.

Издание отмечает, что второй представитель США рассказал, что Вашингтон готов "отзеркалить" любые пошлины на Китай и Индию, которые введет Евросоюз, что может привести к дальнейшему увеличению американских сборов на импорт из обеих стран.

Указывается, что это предложение президента США появилось на фоне разочарования в Белом доме из-за сложностей в заключении мирного соглашения и в связи с все более агрессивными воздушными атаками России по Украине.

"Президент пришел сегодня утром и выразил свое мнение, что очевидный подход в этой ситуации заключается в том, чтобы все ввели жесткие пошлины и сохраняли их до тех пор, пока китайцы не согласятся прекратить покупать нефть. На самом деле нет много других мест, куда можно экспортировать нефть", - поделился с изданием один из американских чиновников.

Заявления Трампа в отношении Китая

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп на фоне саммита в Китае высказал мнение, что Россия и Индия поддались влиянию Си Цзиньпина и перешли к "темной Китайской империи". Глава Белого дома пожелал, чтобы у них было "долгое и процветающее будущее вместе".

Также мы писали, что Китай налаживает систему регулярного импорта российского сжиженного природного газа. Издание Bloomberg считает, что это станет испытанием готовности администрации президента США Дональда Трампа наказывать Пекин в рамках усилий, которые имеют целью уменьшить доходы Кремля. Сообщается, что Пекин закупает российский газ через малоизвестные компании, чтобы скрыть фактического конечного потребителя.

