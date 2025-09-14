В компании ДТЭК объяснили причины уменьшения цен на рынке электроэнергии. Об этом рассказал Дмитрий Маляр, коммерческий директор Д.Трейдинг, входящий в Группу ДТЭК.

В частности, он рассказал, что цены на электроэнергию не устанавливаются, как тарифы, и они меняются каждый час.

В пример он привел изменение цен в Украине и других европейских странах. Согласно анализу, цены в Украине и Европе с августа по сентябрь уменьшились примерно на 17-46%.

Он добавил, что в сентябре снижается общий спрос на электроэнергию вследствие комфортных температур, и увеличивается предложение Производителей (АЭС, ТЭС, ТЭЦ) в результате окончания ремонтных кампаний генерирующего оборудования.

Еще одним фактором уменьшения цен на электричество является введение дополнительных мощностей газовой генерации, которая продает свое электричество на рынке на сутки вперед.

"Снижение цен РСВ в сентябре - плохо это или хорошо? Для потребителей это хорошо, потому что цены РСВ снизились, а с ними и расходы на электричество. Для трейдеров-спекулянтов плохо - потому что не заработали на спекуляциях. Для Поставщиков, которые продают свои сервисы и не входят в риски ценовых спекуляций - это нейтрально, они получат фиксированную маржу. Для Генерации это минус, принимая во внимание подготовку к ОЗП и бесконечные обстрелы", - пояснил Маляр.