Прогнозный начальный дебит нефти от новой скважины составит 26,5 тонн в сутки.

"Укрнафта" начала готовить площадку новонаклонно-направленной скважины на северо-востоке страны проектной глубиной 3314 метров. Прогнозный начальный дебит нефти – 26,5 тонн в сутки, сообщил директор компании Сергей Корецкий.

"Бурение запланировано с целью разведки продуктивного горизонта визейских отложений нижнего карбона и дальнейшей его эксплуатации", – заявил он.

По словам Корецкого, это первая из 30 скважин, которые "Укрнафта" планирует начать бурить с привлечением собственного бурового оборудования в 2024 году.

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Энергоресурсы Украины: что известно

По последним довоенным данным, в 2021 году запасы нефти в Украине оценивались в 78 млн тонн. Одновременно с этим, добыли в Украине в 2021 году более 1 млн тонн нефти, большая часть которой экспортировалась.

В свою очередь, как завил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, впервые в своей истории Украина проводит отопительный сезон, используя только газ собственной добычи.

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