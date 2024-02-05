"Укрнафта" начала готовить площадку новонаклонно-направленной скважины на северо-востоке страны проектной глубиной 3314 метров. Прогнозный начальный дебит нефти – 26,5 тонн в сутки, сообщил директор компании Сергей Корецкий.
"Бурение запланировано с целью разведки продуктивного горизонта визейских отложений нижнего карбона и дальнейшей его эксплуатации", – заявил он.
По словам Корецкого, это первая из 30 скважин, которые "Укрнафта" планирует начать бурить с привлечением собственного бурового оборудования в 2024 году.
Энергоресурсы Украины: что известно
По последним довоенным данным, в 2021 году запасы нефти в Украине оценивались в 78 млн тонн. Одновременно с этим, добыли в Украине в 2021 году более 1 млн тонн нефти, большая часть которой экспортировалась.
В свою очередь, как завил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, впервые в своей истории Украина проводит отопительный сезон, используя только газ собственной добычи.