Можно ли запитать Киев десятками мини-электростанций: мнение эксперта

По словам Григорука, распределенная генерация дороже и имеет много точек подключения.

Крупные города Украины, в частности, и Киев, от централизованной системы электроснабжения отойти никак не могут. Распределенная генерация - это вопрос резерва, а не основного источника. Такое мнение в эфире "Киев 24" высказал Иван Григорук, вице-президент Energy club, говоря о ситуации с энергетикой.

"Крупные города от централизованной системы отойти никак не могут", - сказал он и добавил, что распределенная генерация дороже и имеет много точек подключения.

Григорук привел пример, что, учитывая объемы потребления электрической энергии Киевом, для того, чтобы заменить основное потребление, потребовалось бы около полутора тысяч таких установок, которые бы работали на максимальной мощности, что невозможно.

Эксперт также отметил, что "это вопрос резерва, а не постоянной работы". "Потому что такое оборудование просто не рассчитано на 8 тысяч часов в год рабочего цикла... Это либо сезонная работа, либо действительно в случае каких-то аварий", - сказал Григорук.

Как сообщал УНИАН, ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что украинская энергосистема постепенно выходит из тяжелого энергетического периода, но это улучшение будет непродолжительным.

По его словам, энергетику неизбежно ждет ремонтная кампания атомной генерации и сезонный летний пик потребления, что снова может испытать энергосистему на прочность.

