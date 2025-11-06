Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что уже давно пришло время принять решение об использовании российских замороженных активов для усиления защиты Украины от российской агрессии. Об этом глава государства сообщил в Telegram, комментируя ночную атаку России по территории нашей страны.
"Россияне атаковали дронами наши города - всего 135 ударных беспилотников", - отметил Зеленский.
По его словам, со вчерашнего вечера захватчики били по Днепровщине.
"Восемь человек пострадали из-за атаки по городу Каменское, повредили обычный жилой дом, инфраструктуру железной дороги. Оперативно сработали наши спасатели: 5 человек удалось спасти из-под завалов", - сообщил глава государства.
Также россияне атаковали Сумскую, Харьковскую, Черниговскую области.
"Цели - наша критическая инфраструктура, все, что работает на обычную мирную жизнь. Где это нужно, работают все необходимые службы, восстанавливают и помогают людям", - отметил Зеленский.
Страны Запада недостаточно давят на Россию
"То, что россияне продолжают бить по энергетике и гражданским, в очередной раз показывает, что давления сейчас недостаточно", - подчеркнул Зеленский.
По убеждению президента, очень важно, чтобы Америка, Европа и страны "семерки" продолжали санкционную и тарифную работу по российской торговле энергоресурсами и финансах.
"И Москва наконец должна осознать серьезность Европы к самозащите. Пришло время принять решение по российским замороженным активам. Политическая воля уже есть, и мы рассчитываем на оперативную реализацию технического решения. Совершенно справедливо, чтобы деньги агрессора работали на защиту от его войны", - подчеркнул Зеленский.
Последствия атаки россиян
Как сообщили в "Укрзализныце", сегодня ночью враг атаковал Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, повреждена железнодорожная инфраструктура.
Отмечается, что ряд поездов восточного направления следуют измененными маршрутами и с задержками.
Из-за повреждений на Донецком и Запорожском направлениях, задержки составляют до 5 часов для таких поездов: № 31/32 Запорожье - Перемышль; № 119/120 Днепр - Хелм, которым также доставляют прицепные вагоны Павлоград - Киев; № 37/38 Запорожье - Киев.
Кроме того, с опозданием будут курсировать отдельные пригородные поезда на Сумщине, а также с Черниговщины в Киев.