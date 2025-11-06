Пришло время использовать замороженные активы РФ для защиты Украины, считает презилент.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что уже давно пришло время принять решение об использовании российских замороженных активов для усиления защиты Украины от российской агрессии. Об этом глава государства сообщил в Telegram, комментируя ночную атаку России по территории нашей страны.

"Россияне атаковали дронами наши города - всего 135 ударных беспилотников", - отметил Зеленский.

По его словам, со вчерашнего вечера захватчики били по Днепровщине.

Видео дня

"Восемь человек пострадали из-за атаки по городу Каменское, повредили обычный жилой дом, инфраструктуру железной дороги. Оперативно сработали наши спасатели: 5 человек удалось спасти из-под завалов", - сообщил глава государства.

Также россияне атаковали Сумскую, Харьковскую, Черниговскую области.

"Цели - наша критическая инфраструктура, все, что работает на обычную мирную жизнь. Где это нужно, работают все необходимые службы, восстанавливают и помогают людям", - отметил Зеленский.

Страны Запада недостаточно давят на Россию

"То, что россияне продолжают бить по энергетике и гражданским, в очередной раз показывает, что давления сейчас недостаточно", - подчеркнул Зеленский.

По убеждению президента, очень важно, чтобы Америка, Европа и страны "семерки" продолжали санкционную и тарифную работу по российской торговле энергоресурсами и финансах.

"И Москва наконец должна осознать серьезность Европы к самозащите. Пришло время принять решение по российским замороженным активам. Политическая воля уже есть, и мы рассчитываем на оперативную реализацию технического решения. Совершенно справедливо, чтобы деньги агрессора работали на защиту от его войны", - подчеркнул Зеленский.

Последствия атаки россиян

Как сообщили в "Укрзализныце", сегодня ночью враг атаковал Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, повреждена железнодорожная инфраструктура.

Отмечается, что ряд поездов восточного направления следуют измененными маршрутами и с задержками.

Из-за повреждений на Донецком и Запорожском направлениях, задержки составляют до 5 часов для таких поездов: № 31/32 Запорожье - Перемышль; № 119/120 Днепр - Хелм, которым также доставляют прицепные вагоны Павлоград - Киев; № 37/38 Запорожье - Киев.

Кроме того, с опозданием будут курсировать отдельные пригородные поезда на Сумщине, а также с Черниговщины в Киев.

Вас также могут заинтересовать новости: