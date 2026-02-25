Бывшая жена Дзидзьо показала подросшего сына

В начале марта мальчику исполнится 9 месяцев

Украинская певица SLAVIA (настоящее имя - Ярослава), бывшая супруга музыканта Дзидзьо, показала подросшего сына Льва. В начале марта мальчику исполнится 9 месяцев.

В своем Instagram в stories исполнительница опубликовала видео, на котором засветила лицо сыночка и показала, что впервые взяла малыша с собой на гастроли еще и за пределами Украины.

"Первое путешествие с мамой на гастроли за границу", - подписала ролик SLAVIA.

Видео дня

На еще одном видео певица отметила, что намерена выступить в Австрии.

"Везу украинский дух, украинские песни. Будем петь вместе. С нами - сила рода", - заявила она.

Напомним, на днях Дзидзьо впервые лично отреагировал на слухи об отцовстве.

"Пока я не отвечаю на этот вопрос, потому что хочу дать очень изысканный ответ. Я изящно это сделаю", - заявил музыкант.

В сети обсуждали, что у Дзидзьо родилась двойня.

"Знает один Бог и Дзидзьо, и больше никто. У меня есть привычка не лезть в личную жизнь мужчин, которых я люблю", - отвечала на слухи и его кума, известная украинская певица Оля Цибульская.

