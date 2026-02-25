Какой газовый котел можно установить в квартире и что для этого нужно: объяснение эксперта

Для того, чтобы установить газовый котел в квартире, нужно, чтобы сам дом был газифицирован.

В результате массированных ударов РФ по Украине в городах возникают проблемы с электро- и теплоснабжением, и жители ищут пути, чтобы стать независимыми от поставщиков этих коммунальных услуг.

УНИАН разобрался, в каком случае оправдана установка газового котла, что нужно сделать для того, чтобы оборудовать квартиру таким прибором, и пообщался на эту тему с заместителем директора института нефтегазовой инженерии Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, кандидатом технических наук Александром Ивановым.

Что нужно для законной установки газового котла в квартире: какие разрешения, технические условия, требования к вентиляции и безопасности следует учесть? С чего начать?

В первую очередь следует получить разрешение на отключение от центрального отопления, которое дает орган местного самоуправления, в частности, горсовет. Ранее индивидуальное отопление разрешалось устанавливать поквартирно, а впоследствии - только целым стояком (то есть весь этаж должен был перейти на индивидуальное отопление).

Сначала нужно получить разрешение на отключение от центрального отопления. Когда местные власти это разрешат, можно переходить к этапу подачи документов в местную организацию, которая занимается распределением газа, и подать заявление о подключении индивидуального отопления. Газораспределительная компания должна рассчитать, способен ли газопровод, подведенный к дому, обеспечить необходимое для отопления количество газа.

Проектировщики в газораспределительной компании должны просчитать, нужно ли менять диаметр трубопровода для подачи большего количества газа, а также как это повлияет на общую картину потребления газа в конкретном микрорайоне. После этого составляются технические условия и дается разрешение на переход на индивидуальное отопление.

На каждую квартиру составляются технические условия, а затем делается проектная документация. Технические условия - это сведения о том, где устанавливается котел, как работает вентиляция, какой тип котла нужно установить. То, какая должна быть вентиляция, в частности зависит от типа котла - он с открытой или закрытой камерой сгорания. Котел с открытой камерой сгорания берет воздух из квартиры, а с закрытой - с улицы.

Проектировщики в технических условиях указывают, что во время работы котла должен быть обеспечен воздухообмен.

После этого проектировщики делают проектную документацию для тех сварщиков, которые будут монтировать трубопроводы - пускать от стояка отдельную трубу на котел. Тип котла каждый человек выбирает сам.

Какой тип газового котла лучше всего подходит для квартиры? По каким критериям стоит выбирать?

Есть два основных типа котлов - с закрытой и открытой камерой сгорания. Котлы с закрытой камерой сгорания (так называемые турбированные) забирают воздух с улицы через коаксиальную трубу, продукты сгорания принудительно выбрасываются вентилятором. Это самый безопасный вариант для жилых помещений, поскольку контакт открытого пламени и угарного газа с воздухом квартиры полностью исключен. Котлы с открытой камерой сгорания, так называемые атмосферные котлы, берут воздух непосредственно из помещения.

С точки зрения самого процесса сгорания топлива, различают конвекционные (традиционные) и конденсационные котлы. Конденсационные котлы дополнительно используют энергию водяного пара из дымовых газов, поэтому их КПД выше. Поэтому с точки зрения экономии топлива выгоднее ставить именно конденсационные котлы. Но есть один нюанс - конденсационные котлы в основном будут иметь больший КПД при условии, если есть теплый пол или установлены современные радиаторы с большой площадью теплообмена. Если же в квартире предусмотрены радиаторы старого образца, то такой котел будет проигрывать.

Поэтому, если квартира большой площади и есть теплый пол, дешевле устанавливать конденсационный котел. А если в жилье стандартные радиаторы, то нет необходимости переплачивать за конденсационный, а можно устанавливать традиционный (конвекционный) котел с закрытой камерой сгорания.

Но в настоящее время в Украине постепенно внедряются новые технические регламенты в сфере энергетической маркировки и экодизайна, в которых говорится, что производители больше не могут импортировать или производить дымоходные газовые котлы (с открытой камерой сгорания) и традиционные турбированные (конвекционные) котлы для украинского рынка. Главный критерий - сезонная энергоэффективность должна быть не ниже 86%. Старые модели обычно имеют этот показатель на уровне 70-80%, поэтому они официально считаются неэффективными.

Какой котел нужен на 50 "квадратов"? Какой газовый котел нужен на 100 квадратов?

Котел подбирают по мощности. Необходимая мощность рассчитывается по площади и высоте помещения, в котором его должны установить. На 1 киловатт мощности котла, согласно нормативам, отводится 10 квадратных метров отапливаемой площади помещения.

То есть, если площадь квартиры 50 "квадратов", то для обогрева нужен котел мощностью 5-7 киловатт. А если 100 квадратных метров - 10-12 киловатт. Это минимально необходимая мощность котла.

Но следует учесть, что если котел двухконтурный - то есть обеспечивает не только отопление, но и горячее водоснабжение, то иногда он будет одновременно греть и помещение, и воду для водоснабжения, поэтому этот прибор должен быть более мощным.

Для небольшой квартиры - до 50 "квадратов" - можно выбирать двухконтурный котел на 12-18 киловатт. Если необходимо обогреть 80-100 квадратных метров, то обычно устанавливают 24-киловаттный котел.

Сколько газа в среднем потребляет газовый котел в квартире за месяц и от чего больше всего зависит этот расход?

Расход газа зависит от того, как именно построен дом - с использованием энергосберегающих технологий или без, установлены в нем окна старого образца или пластиковые, которые способны сохранять энергию. Еще расход топлива зависит от того, утеплено ли здание или нет, а также от того, какую температуру поддерживают в помещении (чем выше - тем больше расход газа). Это основные факторы.

Еще расход газа зависит от того, все ли соседи живут в квартирах и пользуются отоплением. Довольно часто бывает в новостройках, что есть 12 этажей, а по стояку люди живут только в трех-четырех квартирах. И большая проблема, что кто-то, грубо говоря, греет и пол, и квартиру сверху, в которой никто не живет. Таким образом теряется тепло.

В летний период времени потребление котла идет только на горячее водоснабжение, в зимний период добавляется еще расход газа на отопление.

В основном для обогрева 1-2 комнатной квартиры газовый котел в среднем потребляет в месяц 80-150 кубометров газа и 150-200 "кубов" в очень холодный период. На обогрев большей квартиры - 90-100 "квадратов" - понадобится примерно 200-300 кубометров газа.

Что реально дает газовый котел в квартире и в каких случаях его установка оправдана?

Газовый котел обеспечивает комфорт - благодаря ему человек становится независимым от центрального отопления и может сам контролировать температуру в пределах своей квартиры. Установив индивидуальное отопление, человек не будет зависеть от поставщика тепла. Но будет зависимость от поставщика газа. То есть установка котла оправдана, если человек хочет получить определенную автономность.

Но минусом индивидуального отопления в периоды отключения электроснабжения является то, что котел не будет работать и примерно через час температура в помещении может начать падать. Поэтому в период отключения света центральное отопление лучше.

Каковы основные риски, связанные с газовым котлом в квартире, и как их минимизировать?

При использовании газового котла есть риск отравления угарным газом, но в новых приборах он сведен к минимуму. В новых котлах камера сгорания закрыта, поэтому все продукты сгорания газа выводятся на улицу.

Когда газораспределительные компании делают проекты для установки котлов, то требуют, чтобы также был вмонтирован предохранительный клапан. Он устанавливается в квартире на входном газопроводе. Также возле газового прибора рекомендуют устанавливать сигнализатор загазованности - это прибор, который улавливает угарный газ и метан.

Если в помещении концентрация вредных газов увеличивается, прибор подает звуковой сигнал и вместе с ним автоматически закрывается предохранительный клапан, то есть подача газа в квартиру перекрывается. Как минимум стоит установить возле котла сигнализатор загазованности.

справка Александр Иванов Заместитель директора института нефтегазовой инженерии Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, кандидат технических наук Родился в 1987 году в городе Ивано-Франковск. В 2004 г. окончил общеобразовательную школу-лицей №23, а в 2009 году Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа и получил высшее образование по специальности "Газонефтепроводы и газонефтехранилища" и получил квалификацию инженера-механика. После окончания работал в Богороданском линейном производственном управлении магистральных газопроводов в должности машиниста технологических компрессоров (5 разряд). С декабря 2009 по декабрь 2013 года учился в аспирантуре по специальности "Трубопроводный транспорт, нефтегазохранилища". Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук успешно защитил в 2013 году. В январе того же года начал работать в должности ассистента, затем доцента кафедры транспорта и хранения нефти и газа, а с сентября 2018 года в должности доцента кафедры газонефтепроводов и газонефтехранилищ.

