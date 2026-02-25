Гороскоп на 26 февраля по картам Таро: Водолеям - романтика, Девам - планирование

Этот день будет насыщенным событиями для некоторых знаков.

Составлен гороскоп на 26 февраля 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Этот день может быть активным и эмоциональным. Стоит больше доверять интуиции и отстаивать собственные границы в общении с окружающими.

Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами.

Овен

Ваша карта - "Шут". Этот день будет легким - вам хочется вырваться из рамок или сменить обстановку. Овнам полезно позволить себе спонтанность, но не уходить в хаос, чтобы не создавать лишних проблем на ровном месте. В делах лучше выбрать минимум: выполнить одну задачу, но качественно. А еще, есть вероятность, что ваше настроение будет меняться. Однако свежий воздух, прогулка или отдых в тишине быстро стабилизируют ваше состояние. Вечером вы почувствуете положительные трансформации и новую энергию.

Телец

Ваша карта - "Королева Пентаклей". Тельцам в этот день важно восстановиться через тепло и заботу о себе. Четверг стоит посвятить домашним делам или своим хобби. А еще уделить внимание телу: сон, уход, спорт. Сейчас следует все делать спокойно и не тянуть все на себе. Финансово день благоприятен для покупок по четкому списку. Возможно, вам захочется сделать спонтанные покупки, о которых впоследствии можете пожалеть. Поэтому все тщательно обдумывайте, прежде чем сделать шаг вперед.

Близнецы

Ваша карта - "Тройка Кубков". День у Близнецов будет наполнен общением с разными людьми. В первой половине дня возможны сложные диалоги с руководством на работе. Однако вы сможете все же решить проблемные вопросы. А вот после обеда нужно больше сфокусировать внимание на собственной жизни. Если чувствуете усталость, сделайте паузу. Также вас ждет сюрприз от человека, которого вы давно не видели. Расскажите о своих делах и вместе обсудите реализацию ваших планов.

Рак

Ваша карта - "Туз Кубков". Раки почувствуют тепло и понимание. В четверг вы станете больше доверять окружающим и это будет правильное решение. Также удачный день для примирения или анализа ошибок прошлого. Если была обида - проговорите ее мягко и вовремя. Ваша искренность будет важнее любых фактов. Пришло время двигаться без груза в счастливое будущее. Судьба приготовила вам много интересного.

Лев

Ваша карта - "Солнце". День подходит для новых впечатлений. Перед Львами сейчас открыты все двери. Поэтому следует не упустить возможности и ловить удачу за хвост. Не забывайте, что если кто-то тянет вас в негатив, то нужно вовремя отстаивать собственные границы. Вас ждет успех и признание уже совсем скоро. Однако следует проявить терпение и окружить себя единомышленниками. Тогда этот путь будет намного легче.

Дева

Ваша карта - "Путеводитель". Девам стоит заняться планированием и постепенно закрывать одну задачу за другой. Есть вероятность, что коллеги или руководитель будут требовать от вас все и сразу. Однако проявите терпение и действуйте в своем темпе, чтобы не наделать ошибок. Возможно, кто-то будет отвлекать или настраивать вас на ложный путь. Но ваш трезвый взгляд на ситуацию поможет вовремя отреагировать и все остановить в вашу пользу. Вы все сделаете правильно, поэтому не бойтесь обидеть своими высказываниями.

Весы

Ваша карта - "Умеренность". Этот день для Весов пройдет довольно спокойно. Вы уже научились держать баланс между работой и личной жизнью, не впадая в крайности. Однако могут появиться новые вызовы, которые потребуют быстрых решений и гибкости. Поэтому обратитесь за помощью к родным или друзьям, чтобы не усугубить проблему. Их поддержка придаст больше веры в собственные силы и возможности. А уже совсем скоро вы будете радоваться первым результатам своих шагов.

Скорпион

Ваша карта - "Верховная Жрица". Вы тонко чувствуете, что подходит, а что отнимает силы. Скорпионам полезно меньше объяснять и больше слушать себя, особенно в вопросах отношений и общения. В делах день подходит для подготовки и внутренней настройки на перемены. Финансово проверьте еще раз условия и избегайте сомнительных предложений. Сейчас ваша сила в выборе правильного момента и внутренней ясности. Вы сможете четко расставить все по местам.

Стрелец

Ваша карта - "Рыцарь Жезлов". Стрельцам захочется движения, впечатлений и огня. У вас будет много энергии, которая сможет помочь в работе. Финансово возможны импульсивные траты на впечатления, но держите себя в руках, думая о последствиях. Лучше выбрать одно яркое действие и сделать его незабываемым. А вот вечером важно замедлиться. Ваша батарейка может дать сбой, если брать на себя слишком много. Поэтому стоит ставить себя на первое место, а не желания других людей.

Козерог

Ваша карта - "Император". Вы захотите, чтобы ваши границы уважали окружающие. Не позволяйте контролировать или указывать вам, как поступать и когда. Козероги в силах брать ответственность за свою жизнь. Возможно, у вас будут ошибки, но их нужно воспринимать как опыт. Не забывайте, что не все возможно воплотить сразу. Главное - уверенно идти к цели и не бояться критики. Ваши старания скоро принесут свои плоды.

Водолей

Ваша карта - "Звезда". Вы будете в центре внимания и вдохновлять других. Искренне делитесь своими знаниями и советами. А вот в отношениях со второй половинкой будет романтика. Возможно, вы или любимый человек устроит сюрприз или пригласит на ужин при свечах. В этот четверг вы будете счастливы. Есть вероятность, что ваша мечта станет ближе, чем вы думали. Прислушивайтесь к своей интуиции.

Рыбы

Ваша карта - "Четверка Мечей". Рыбам нужен отдых и тишина. Лучше снизить свой темп, отказаться от лишних встреч и дать себе покой хотя бы на несколько часов. Не забывайте, что восстановление – основа хорошего настроения. Если в голове будут крутиться новые идеи – запишите их и оставьте до завтра. Или делегируйте дела коллегам, которые смогут поддержать и закрыть вопрос без вашего участия. Больше думайте о себе.

