Война закончится политическим решением, но есть условие, - командующий Нацгвардией

Для того, чтобы РФ перестала требовать от Украины дополнительные территории, Силам обороны нужно остановить продвижение врага.

Война России против Украины закончится "политическим решением". Об этом заявил командующий Нацгвардией Украины, бригадный генерал Александр Пивненко в интервью журналистке Анне Максимчук.

"Все войны заканчиваются. И эта война закончится. Но она закончится политическим решением. Считаю, нужно иметь баланс между политиками и военными. Чтобы те не слишком лезли в военную сферу и наоборот, чтобы военные не слишком лезли в политику", – сказал Пивненко.

В то же время он отметил, что для того, чтобы Россия перестала требовать от Украины отдать неоккупированные территории Донецкой области, Силы обороны должны остановить продвижение врага. По словам Пивненко, для этого нужно поднять дроновую составляющую на "достаточный уровень".

"Если мы поднимем на достаточный уровень и он (враг, – УНИАН) не будет вглубь нашей страны двигаться, то все будет нормально. То есть если активная оборона будет работать и не будет побед никаких у врага, он задумается, нужна ли ему такая война или нет. Важно остановить и стойко стоять. Не нужно наступать, не нужно ничего придумывать. Просто обеспечить устойчивость обороны и тогда врагу нечего будет объяснять своему народу", – добавил Пивненко.

Он также рассказал о том, что может происходить с украинской стороны в случае остановки боевых действий на линии боестолкновения:

"Мы уже работали над этим, это уже было. Были АТО, ООС, стабилизационные действия. Так же будет и здесь, стабилизационные действия, будут работать полиция, Нацгвардия, Служба безопасности. Вооруженные силы – будут ли они отведены, не будут ли, это уже по договоренностям. А мы знаем, что такое стабилизационные действия, и мы готовы сдерживать врага, если он надует какие-то некрасивые вещи".

Мирные переговоры: важные новости

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина проведет двусторонние переговоры с представителями США о завершении войны. По его словам, на встрече, в частности, будут обсуждаться будущие трехсторонние переговоры, к которым присоединится и Москва.

В то же время президент отметил, что во время завтрашней встречи стороны вряд ли придут к решению по вопросу территорий. По словам Зеленского, трехсторонняя встреча с участием РФ должна состояться в первые дни марта.

