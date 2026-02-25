Православный праздник сегодня прозвали в народе Порфирий Поздний.

26 февраля согласно новому календарю православной церкви в Украине вспоминают Порфирия Газского - архиепископа, известного своей твердой верой и борьбой с язычеством. Рассказываем, какие традиции связаны с этой датой, что не рекомендуется делать 26 февраля, а также какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю.

Церковный праздник сегодня по новому стилю

26 февраля - день памяти Порфирия Газского, святителя, посвятившего жизнь строительству храмов и утверждению христианской веры (согласно старому церковному стилю святого будут почитать 11 марта).

Порфирий родился в IV веке в Фессалониках. В 25 лет он оставил мирскую жизнь и стал монахом. Затем отправился в Египет, в Нитрийскую пустыню и там жил около пяти лет. Там он посетил святые места, а затем поселился в Иорданской пустыне.

Однако строгая подвижническая жизнь плохо отразилась на здоровье монаха, и он отправился к подножию Голгофы, надеясь на исцеление. По преданию, именно тогда ему в сне явился Иисус - он исцелил Порфирия и сказал ему такие слова: "Прими это Древо и храни его".

Со временем Порфирия рукоположили в пресвитеры и назначили хранителем Честного Древа Креста Господня - части Креста, на котором был распят Спаситель.

В 50 лет Порфирий стал епископом Газы. На тот момент в городе действовали всего три христианских храма, и святитель начал активно строить церкви и открывать монастыри. Когда началась сильная засуха, то по молитвам Порфирия пошел дождь и урожай удалось спасти. После этого случая многие язычники приняли христианство.

К концу жизни епископа христианство исповедовал уже весь город.

По новому церковному календарю сегодня также почитают мученика Севастиана.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю 26 февраля почитают благоверного князя Константина Острожского - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник согласно старому стилю и о духовном подвиге святого.

О чем просят в молитвах, обычаи дня и что сегодня нельзя делать

К святителю Порфирию обращаются как к ходатаю перед Богом - молятся об исцелении от болезней, просят здоровья для родных, укрепления веры и наставить на истинный путь. Искренняя молитва в эту дату может принести духовную поддержку и помощь в трудных обстоятельствах.

В народе день называют Порфирий Поздний, а также Птичий день. Считается, что в это время уже возвращаются перелетные птицы, их принято подкармливать и развешивать у домов кормушки - что можно давать есть птицам зимой, мы уже рассказывали.

День также считается благоприятным для уборки: порядок в доме привлекает благополучие. Несмотря на первые признаки тепла, с полевыми работами спешить не нужно - погода переменчива.

Мужчины в этот день по традиции нередко идут на зимнюю рыбалку - ранее мы публиковали лунный календарь рыбака на февраль 2026. По обычаю, первую пойманную рыбку нужно отдать кошке - чтобы привлечь дальнейшую удачу.

В церковный праздник 26 февраля, как и в любую другую дату, не одобряются ссоры, ложь, зависть, жадность и лень. Нельзя обижать людей и животных, отказывать в помощи нуждающимся, желать кому-то зла.

Также не приветствуются шумные застолья и злоупотребление алкоголем - ныне Великий пост. Постящимся запрещается употреблять продукты животного происхождения, но главная задача поста - не диета, а очищение души.

По народным приметам на Порфирия Позднего избегают любых посевных работ, особенно запрещается сажать вербу - говорят, что это к серьезным неприятностям. Не рекомендуется заниматься рукоделием и давать деньги в долг - вернуть их, по примете, будет трудно. Оставить грязную посуду на столе сегодня - разгневать домового.

Приметы 26 февраля - что говорит погода и природа

По погоде и поведению птиц в этот день судят о том, какими будут весна и лето:

туман выпал с утра - будет ненастье;

воробьи летают стаями - весна будет теплой;

грачи прилетели - снег скоро растает;

на небе много ярких звезд - к жаркому лету, а если внезапно пошел снег – то к дождливому.

Несмотря на первые признаки потепления, теплые вещи не стоит спешить убирать - за оттепелью еще могут прийти запоздалые морозы.

