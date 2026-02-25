Индексация пенсий: в правительстве рассказали, какие выплаты вырастут с 1 марта

Перерасчет произойдет автоматически и охватит почти все основные виды пенсий.

С 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев будут проиндексированы на 12,1%.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, такой размер повышения превышает уровень инфляции за прошлый год и позволит поддержать уровень доходов людей в условиях роста цен.

"Правительство также продолжает практику индексации пенсий, назначенных в течение 2021-2025 годов. Это восстанавливает справедливость для тех пенсионеров, чьи выплаты ранее не подпадали под индексацию", - отметила она.

Премьер подчеркнула, что перерасчет произойдет автоматически и охватит почти все основные виды пенсий - по возрасту, военные, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, а также другие специальные пенсии для бывших работников органов местного самоуправления, госслужащих и ученых.

Также, по ее словам, проиндексированы минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий и страховые выплаты граждан, пострадавших от несчастных случаев. С 1 апреля работающим пенсионерам автоматически пересчитают пенсии с учетом обновленного стажа и/или заработка.

Пенсии в Украине - что известно

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил, что с 1 марта пенсии большинства украинцев проиндексируют на 12,1%. Таким образом, показатель индексации на 4% превышает уровень инфляции прошлого года.

При этом не подпадают под индексацию выплаты для пенсионеров, чьи пенсии уже повышали до минимального гарантированного уровня для наиболее уязвимых, и для тех, кто получает максимальную пенсию в размере 25 950 грн. Также без изменений останутся выплаты прокурорам и судьям в отставке.

Ранее Улютин сообщал, что базовая пенсия в Украине должна быть не ниже 6000 гривен, что предусмотрено новой пенсионной реформой.

