Подготовка к войне с Китаем: США показали, как будет выглядеть обновленный F-22 (фото)

Предполагается, что модернизация позволит самолету более эффективно действовать в Индо-Тихоокеанском регионе.

Американская компания Lockheed Martin представила модель истребителя F-22 в новой конфигурации. Об этом сообщает The War Zone.

Модель самолета, который назвали "Raptor 2.0", продемонстрировали на симпозиуме Warfare Symposium Ассоциации ВВС и Космических сил США.

Модернизированный самолет оснащен "‎малозаметными"‎ внешними топливными баками и контейнерами с инфракрасной системой обнаружения. Ранее такие баки демонстрировались на рендерах и фото, сделанном с большого расстояния, где детали практически не просматривались.

По мнению специалистов, новые внешние баки являются критически важным дополнением. Они позволят F-22 более эффективно действовать на огромных расстояниях в случае потенциального конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе.

В прошлом ограниченную дальность Raptor компенсировали установкой обычных внешних баков, которые не обладают малозаметностью. В условиях противодействия современным системам ПВО Китая такой вариант становится малопригодным.

Новые баки, как и предыдущие, могут быть сброшены в полете, что позволяет полностью восстановить летные характеристики самолета и дополнительно снизить его радиолокационную заметность.

Рядом с баками можно увидеть малозаметные контейнеры с системой инфракрасного поиска и сопровождения целей (IRST). Подобные сенсоры планировали устанавливать на F-22 еще на этапе начального проектирования, однако этот вариант был исключен из соображений экономии средств.

Несмотря на меры по снижению заметности, установка новых контейнеров IRST все же влияет на радиолокационную сигнатуру самолета. Однако этот компромисс признан оправданным.

Дело в том, что система IRST становится особенно эффективна для обнаружения малозаметных целей, что становится все более актуальным, в том числе в Тихоокеанском регионе, где стремительно растет количество китайских истребителей-"невидимок".

Новые американские истребители

США не только модернизируют уже существующие самолеты, но и активно разрабатывают принципиально новые истребители шестого поколения.

В прошлом году президент США Дональд Трамп сообщил, что компания Boeing одержала победу в конкурсе на создание нового истребителя шестого поколения F-47.

По словам Трампа, "он станет самым передовым, самым эффективным и самым смертоносным самолетом из когда-либо созданных".

А недавно компания Pratt & Whitney распространила видео с возможной визуализацией перспективного истребителя F-47, для которого она разрабатывает двигатель ХА103. В новой визуализации можно увидеть два двигателя с плоскими соплами с управлением вектором тяги, похожими на двигатели F-22.

