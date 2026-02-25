РФ взорвала дамбу между Константиновкой и Дружковкой: в DeepState объяснили замысел оккупантов

Россияне пытаются всячески затруднить логистическое обеспечение Сил обороны Украины.

Российские захватчики готовятся к более решительным наступательным действиям в направлении города Константиновка. Сейчас они пытаются ограничить логистическое обеспечение Сил обороны Украины путем подрыва дамбы в районе населенного пункта Осиково. Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState в Telegram.

"Противник увеличивает свою активность в боях за Константиновку, пытаясь повлиять на логистику в город. Сначала московиты уничтожили один из мостов на северо-западных окраинах Константиновки, чтобы ухудшить логистику Сил обороны", – говорится в сообщении.

Однако, по данным аналитиков, украинские военные начали выстраивать альтернативные пути, но это на планы врага сильно не повлияло. Поэтому ночью российские захватчики, применив 3-тонную управляемую авиационную бомбу, уничтожили дамбу в районе населенного пункта Осиково.

"Результатом стало подтопление местности, где вода дошла до дороги Дружковка-Константиновка, превратив участок в "сплошное болото", и проезд туда пока невозможен", - пишут аналитики со ссылкой на слова украинских бойцов.

В то же время, по их словам, нельзя говорить, что логистика в город полностью будет остановлена, ведь существуют другие пути, по которым будет выстраиваться снабжение, передвижение и т.д., однако ухудшить ее, в частности на определенное время, оккупантам точно удалось. Это является очередным нарушением норм международного гуманитарного права со стороны захватчиков, подчеркнули в DeepState.

По мнению аналитиков, это еще один показатель того, что оккупанты увеличивают свое внимание на Константиновке, а влияние на логистику - это начало подготовки к более решительным действиям, дальнейшим сконцентрированным и определенным силам.

Как заявляют в DeepState, на сегодняшний день российские захватчики прощупывают украинскую оборону по периметру и ищут слабые места, чтобы добраться до города.

"Звонком является юго-западная часть в районе Ильиновки и Берестка", - отмечается в сообщении.

Константиновка: последние новости

Как сообщал УНИАН, по мнению аналитиков американского Института изучения войны, российские захватчики пытаются воспроизвести для наступления на Константиновку схему, которую ранее уже успешно применяли в Покровске.

По состоянию на январь украинские военные отмечали, что российские оккупационные войска продолжают стирать с лица Земли город Константиновка Донецкой области.

