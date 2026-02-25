В Германии задержали подозреваемого в ликвидации Портнова

Суд выдал ордер на арест задержанного и на обыск его жилья.

Национальная полиция Испании сообщила о задержании в Германии предполагаемого исполнителя нейтрализации Андрея Портнова, бывшего замглавы администрации беглого президента Виктора Януковича.

Подозреваемого задержали в городе Хайнсберг. Власти Испании считают, что задержанный стрелял в Портнова в мае 2025 года.

Отмечается, что задержание было проведено в рамках международного сотрудничества, расследование продолжается. Информация о возможных заказчиках официально не раскрывается.

Видео дня

Имя подозреваемого не называется. Испанский телеканал Antena 3 утверждает, что задержанный - гражданин Украины. Как сообщили в испанской полиции, суд выдал ордеры на арест подозреваемого и на обыск его жилья.

Убийство Портнова

51-летний Андрей Портнов был убит 21 мая 2025 года в городе Посуэло-де-Аларкон в пригороде Мадрида у ворот Американской школы, куда он привез своих детей. Киллер выстрелил в экс-чиновника пять раз сзади и добил выстрелом в голову.

Портнов известен как юрист, занимавший высокие должности в Администрации Президента во времена Януковича (2010-2014), где отвечал за судебную реформу. Он был внесен в украинский реестр лиц, которые считаются причастными к измене национальных интересов, и обвинялся в продвижении пророссийских нарративов.

Вас также могут заинтересовать новости: