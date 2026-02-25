Известная актриса выдала порцию признаний о возлюбленном и резком похудении

Недавно артистка подогревала слухи о новом романе.

40-летняя украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук честно ответила на вопросы, есть ли у нее возлюбленный на данный момент и как ей удалось так похудеть.

"Нет. Если что, знайте", - заявила она в беседе с блогером Николасом Кармой, который спросил ее о личной жизни.

Также актриса назвала важные качества, какими должен обладать ее избранник:

Видео дня

"Ум, юмор, семейные ценности, а четвертый пункт - должен иметь деньги... Это же надо потянуть", - отметила Саливанчук, намекая на себя.

При этом артистка опровергла слухи о том, что худела с помощью популярного препарата Оземпик.

"У меня была инсулинорезистентность. Я нашла прекрасного врача, без врача это никогда не делайте...", - призвала Саливанчук.

Актриса добавила, что сделала 12 уколов, и заверила, что с сентября уже ничего не принимает, зато стала зависимой от спорта:

"У меня по 10 тренировок в неделю, потому что у меня такой накаченной д**ы не было никогда".

Напомним, ранее УНИАН писал, что украинская актриса Анна Саливанчук резко похудела и назвала свой новый вес: "Сейчас вес у меня 56, после того, как я выровняла сахар (в крови). Вес держится уже 6 месяцев".

