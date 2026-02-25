В начале войны Украина потеряла очень много земли: командующий Нацгвардией раскрыл причину

Украина могла бы предотвратить это, если бы вовремя взяла пример с тактики Израиля, считает Александр Пивненко.

России удалось захватить значительные территории Украины в начале полномасштабного вторжения. Об этом сказал командующий Нацгвардией Украины, бригадный генерал Александр Пивненко в интервью журналистке Анне Максимчук, комментируя общие достижения россиян на фронте.

"Это хороший показатель, большая территория. Это плохой показатель для нас, для нашей ситуации. Мы не были готовы. Поэтому мы потеряли в начале очень много. Если бы мы знали, уверенно действовали, были расставлены все на позициях, были бы взорваны вовремя все мосты, то не было бы такого", – сказал Пивненко.

Он добавил, что Украина могла бы последовать примеру Израиля перед началом полномасштабной войны. В частности, речь идет о превентивном ударе, который позволил бы нарушить планы оккупантов.

"Вы знаете, как работает Израиль. Это небольшая страна. Но когда у них есть разведданные, они опережают события. Они поднимают свои самолеты и уничтожают. Потому что они знают, что завтра там будут боевые действия. Они заранее уничтожают. Так же, как и мы делаем. Если мы знаем, что противник наступает на нас, мы понимаем данные, знаем, где находится район сосредоточения, из которого он будет действовать. Мы туда просто направляем все средства и уничтожаем его. Если бы мы так действовали, мы же видели и знали, что на границах стоит противник. Надо было по нему работать всеми средствами. И тогда было бы по-другому", – пояснил Пивненко.

Сколько территорий захватила РФ

Ранее аналитики DeepState подсчитали, что в течение 2025 года РФ захватила 4000 кв км украинских территорий. Наибольшее продвижение врага было зафиксировано в Донецкой области, а именно – захват 10,6% украинской земли.

Как отметил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса, Россия планирует захватить всю территорию Донецкой области к началу апреля 2026 года. Также, по его словам, враг ставит целью взять под контроль как можно больше территорий в Запорожской и Днепропетровской областях.

