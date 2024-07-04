По словам президента Словакии, его страна увеличит поставки осенью и зимой.

Президент Словакии Петер Пеллегрини во время визита в Польшу заявил, что его страна планирует увеличить поставки электроэнергии для Украины в осенне-зимний период, пишет Pravda: Správy.

"С начала войны мы уже экспортировали в Украину более 40 тысяч мегаватт электроэнергии, и мы собираемся увеличить поставки осенью и зимой, что, вероятно, будет иметь решающее значение для Украины", – подчеркнул словацкий президент.

Он добавил, что Словакия на самом деле выполняет "много работы" для Киева. По словам главы государства, об этом свидетельствует увеличение производства боеприпасов. Пеллегрини также подчеркнул, что Словакия не признает аннексию Россией Крыма или насильственное изменение границ на востоке и юге Украины.

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Стоит отметить, по данным "Укрэнерго", на 4 июля импорт электричества запланирован в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 35 212 МВт*ч. Это на 1 000 МВт*ч больше, чем было импортировано накануне.

Ситуация в украинской энергосистеме

В "Укрэнерго" заявляли, что с 20-х чисел июля ожидается выход из ремонтов генерирующего оборудования, что улучшит ситуацию в энергосистеме и приведет к существенному смягчению графиков.

В то же время эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что зимой электроэнергии не будет по 12 часов в сутки, в лучшем случае. Однако вполне вероятно, что будет другой сценарий, когда свет будут давать 6 часов в сутки в пиковые периоды, а, возможно, и меньше.

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