Некоторые страны ЕС хотят, чтобы транзит газа через Украину продолжался.

Министры энергетики стран Европы намерены обсудить импорт российского природного газа на фоне прекращения транзита через Украину 31 декабря. В ЕС рассматривают два возможных варианта.

Издание Bloomberg пишет, что ведутся переговоры о замене транзитных потоков. И Киев, и Москва заявили, что готовы найти решение, в которое может быть вовлечен Азербайджан. Окончательное решение, скорее всего, будет принято в последнюю минуту или даже в начале 2025 года.

Словакия, которая вместе с Австрией является основным потребителем российского газа, проходящего транзитом через Украину, хотела бы и дальше пользоваться этим маршрутом. Один из обсуждаемых вариантов - замена России на Азербайджан в качестве поставщика, но детали того, как это будет работать, неясны. При ограниченном объеме свободных поставок экспорт из Азербайджана в Европу потребует свопов с Россией, что делает такое соглашение политически спорным.

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В другом варианте азербайджанская компания SOCAR могла бы взять на себя роль ПАО "Газпром" и продавать газ в Европу, или же компания могла бы способствовать транзиту через Украину.

Отмечается, что объем газа должен составлять около 10-11 миллиардов кубометров, чтобы беспрепятственно транспортировать его через обширную трубопроводную систему Украины. Более низкий уровень означает необходимость закачивать дополнительный газ, что делает процесс нерентабельным.

Транзит российского газа через Украну - последние новости

Контракт на трназит газа между Украиной и Российской Федерацией истекает в конце текущего года. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев не планирует обсуждать с Россией продление транзита.

При этом в Германии заверили, что не волнуются из-за решения Киева не продолжать транзит российского газа в Европу.

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