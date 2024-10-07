Кроме потери платы за транзит, трубопроводная инфраструктура может стать мишенью для атак России.

Остановив транзит российского газа в страны Европейского Союза, Украина рискует собственным газоснабжением. Об этом говорится в материале Financial Times.

Так, по словам директора Венского института Международных экономических исследований Марио Хольцнера, решение об остановке транзита является рискованным для Киева, ведь кроме потери платы за транзит, закрытие трубы может "даже угрожать собственным газоснабжением Украины, если ее трубопроводная инфраструктура станет мишенью для атак России":

"Европа начнет зиму с почти заполненными газохранилищами, но отключение Украины явно создаст дополнительные проблемы для стран Центральной Европы, которые не имеют выхода к морю".

Издание напоминает, что страны ЕС начали сокращать свою зависимость от российских энергоресурсов после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. Экспорт российского газа через Украину сейчас составляет 5 процентов от общего объема поставок, но три страны-члена продолжают в значительной степени полагаться на Россию по газу - это Австрия, Венгрия и Словакия.

"В то время как Фицо (премьер-министр Словакии - УНИАН) хочет сохранить поставки российского газа, Словакия является одной из европейских стран, которые пытаются обеспечить альтернативные поставки из Азербайджана, даже если некоторые аналитики предупреждают, что Баку может потом перепродать российский газ, замаскированный под свой собственный", - пишет издание.

СМИ отмечает, что Владимир Шимоняк, заместитель министра экономики Словакии, посетивший Азербайджан в прошлом месяце, сказал, что "преждевременно" оценивать, сможет ли Словакия импортировать азербайджанский газ в следующем году, "но это технически возможно".

"Они (украинцы - УНИАН) не хотят, чтобы их враги зарабатывали деньги. ... Но они также зарабатывают на транспортировке газа и использовании газа из России. Итак, это странная вещь: у вас есть две страны, которые находятся в состоянии войны и ведут друг с другом огромный бизнес", - сказал словацкий чиновник.

Транзит российского газа через Украину - последние новости

В Чехии придумали альтернативу накануне остановки транзита российского газа через Украину. В связи с тем, что российско-украинское соглашение о транзите газа заканчивается в конце этого года и не имеет никаких признаков возобновления, Прага призывает другие страны-члены ЕС подготовиться к возможным сбоям в поставках энергоресурса.

При этом в Чехии отмечают мощности чешской транспортной системы, которая может заменить текущий объем транзита газа через Украину.

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