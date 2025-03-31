Страховые сертификаты выдавались на основании поддельной лицензии от Управления финансового надзора Норвегии.

Десятки танкеров российского "теневого флота" свободно проходили через воды стран НАТО в Балтийском море, используя фальшивые страховые сертификаты. Об этом стало известно по итогам масштабного расследования, которое провел исследовательский центр Danwatch и общественный вещатель Дании.

Уточняется, что такой возможностью благодаря фальшивым страховым сертификатам воспользовались 76 танкеров. Документы оформлялись подставной компанией "Ro Marine", которая выдавала себя за норвежскую, но при этом принадлежала россиянину.

По данным журналистов, в компании числился лишь один человек - некий член совета директоров с болгарским гражданством. Фирмой владеет 41-летний Андрей Мочалин, который много лет работал в страховой отрасли Норвегии. В настоящее время он проживает в Санкт-Петербурге.

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Как выяснили расследователи, страховые сертификаты выдавались на основании поддельной лицензии от Управления финансового надзора Норвегии (FSA), которая якобы была получена в 2016 году. Более того, в 2024 году фирма "Ro Marine" не существовала. Норвежская полиция в марте этого года начала расследование относительно возможного обхода санкций. Мочалину и еще двум норвежским бизнесменам, которые сотрудничали с "Ro Marine", были предъявлены обвинения.

Санкции ЕС против России

Как писал УНИАН, ранее стало известно, что ЕС готовит новый пакет санкций против РФ. По словам европейских дипломатов, процесс пока находится на очень ранней стадии.

Предполагается, что предложение относительно санкционного пакета, скорее всего, будет представлены уже в начале лета.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз не будет снимать санкции против России до завершения войны. По ее словам, только Украина может решать, что является для нее прочным миром.

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