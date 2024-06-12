Отмечается, что спрос на "черное золото" упадет до минимума уже в ближайшие годы.

Мировые рынки нефти в этом десятилетии ожидает перенасыщение. Данная ситуация возможна из-за увеличения добычи и падения спроса благодаря источникам энергии с низким уровнем выбросов.

Издание The Wall Street Journal пишет, что международное энергетическое агентство в своем среднесрочном отчете по рынку нефти предсказало, что так называемые резервные мощности - количество насосных мощностей, оставшихся неиспользованными из-за достаточного предложения, - в ближайшие годы могут вырасти до уровня, который наблюдался только во время пандемии COVID-19.

Нефть станет ненужной

По данным организации, рост спроса на нефть достигнет пика к 2029 году и начнет сокращаться в следующем году, достигнув 105,4 миллиона баррелей в день в 2030 году по мере ускорения внедрения технологий чистой энергетики. При этом производственные мощности по добыче нефти увеличатся почти до 113,8 миллиона баррелей в день за счет производителей в США, а также Северной и Южной Америке.

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"Такой огромный резерв нефтедобычи может привести к снижению цен на нефть, что создаст серьезные проблемы для производителей сланцевых месторождений США и блока ОПЕК+", - говорится в сообщении.

Несмотря на замедление темпов роста, мировой спрос на нефть в 2030 году, по прогнозам агентства, вырастет на 3,2 миллиона баррелей в день по сравнению с 2023 годом. Рост будет обусловлен высоким спросом со стороны стран Азии, в частности Индии и Китая. Однако рост продаж электромобилей, повышение эффективности использования топлива и использование возобновляемых источников энергии для производства электроэнергии нивелируют этот рост.

В странах с развитой экономикой прогнозируется снижение спроса с примерно 45,7 млн баррелей в день в 2023 году до 42,7 млн баррелей в день в 2030 году. По данным МЭА, если не считать пандемии, последний раз спрос на нефть был настолько низким в 1991 году.

Между тем, рост мировых производственных мощностей будет происходить за счет производителей, не входящих в альянс ОПЕК+, в частности, США, Бразилии, Канады, Аргентины и Гайаны, на долю которых придется три четверти ожидаемого увеличения до 2030 года.

Согласно прогнозам, производственные мощности ОПЕК+ вырастут на 1,4 миллиона баррелей в день в период с 2023 по 2030 год за счет Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака. В этом году общая доля группы на рынке нефти снизилась до 48,5% - самого низкого уровня с 2016 года - из-за добровольного ограничения добычи.

ОПЕК отойдет на второй план

Рост спроса на нефть в следующем году прогнозируется на уровне 1 миллиона баррелей в день, что ниже предыдущих оценок в 1,2 миллиона баррелей в день. Это обусловлено слабым экономическим ростом и увеличением использования электромобилей. Ожидается, что общий спрос достигнет в среднем 103,2 миллиона баррелей в день в 2024 году и 104,2 миллиона баррелей в день в 2025 году.

Прогнозы агентства остаются значительно ниже прогнозов ОПЕК. Картель прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 2,2 миллиона баррелей в день в этом году и на 1,8 миллиона баррелей в день в 2025 году.

По данным МЭА, общий объем предложения нефти теперь будет выше и достигнет в среднем 102,9 млн баррелей в день в этом году и 104,7 млн баррелей в день в следующем. По данным агентства, страны, не входящие в ОПЕК+, по-прежнему будут лидировать в мировом предложении: ожидается, что добыча вырастет на 1,4 миллиона баррелей в день в 2024 году и на 1,5 миллиона баррелей в день в 2025 году.

Согласно прогнозам, добыча ОПЕК+ упадет на 740 000 баррелей в день в этом году, если группа сохранит добровольное сокращение добычи, и перейдет к росту на 320 000 баррелей в день в следующем.

Российская нефть

Между тем, экспорт российской нефти в мае вырос на 100 000 баррелей в день до 7,7 млн баррелей в день, а экспортная выручка снизилась на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 16,8 млрд долларов.

Ожидается, что добыча нефти в России сократится на 260 000 баррелей в день в этом году до 10,7 млн баррелей в день, поскольку страна проводит более глубокое сокращение добычи ОПЕК+, но прогнозируется, что предложение останется в целом стабильным до 2030 года благодаря проекту Vostok Oil в Арктике.

Рынок нефти - последние новости

ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти до 2025 года, но оставили возможность для добровольных сокращений со стороны восьми членов, которые будут постепенно сворачиваться с октября.

Кроме того, издание Bloomberg писало, что добыча нефти в Канаде к 2030 году увеличится примерно на полмиллиона баррелей в день, что больше, чем прогнозировалось ранее. Рост цен на нефть стимулирует компании к расширению существующих проектов.

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