Визажистка и экс-супруга Тараса Цымбалюка - Тина Антоненко - высказалась об участии актера в романтическом шоу "Холостяк".

Не секрет, что пара была в браке 11 месяцев. Причиной развода стали разные взгляды на жизнь и профессиональные вызовы. Их союз распался в 2021 году, поэтому, по словам Тины, она ровно относится к его проектам.

"Никак, когда давно не ассоциируешь себя с человеком и позаботился, чтобы у большинства не возникало ассоциаций", - отметила девушка в своем Instagram.

Бывшая Цымбалюка добавила, что никогда не была фанаткой "Холостяка". Поэтому и сейчас, когда актер ходит на свидания и выбирает себе новую девушку, она не видит смысла это смотреть.

К слову, Тарас Цымбалюк был дважды женат. Первой избранницей была девушка Ангелина, с которой он познакомился во время учебы в театральном университете. Тина же была его второй женой актера. После завершения отношений с ней Тарас длительное время встречался с предпринимательницей Светланой Готочкиной.

