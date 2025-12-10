Эксперты предупреждают: 2025 год может стать самым слабым по объемам военной помощи Украине.

Военная помощь Украине может достичь минимального уровня в 2025 году, предупредил немецкий исследовательский центр Kiel Institute. До того как США начали отходить от участия в поддержке Киева, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года, американская сторона обеспечивала более половины всей военной поддержки.

Европейцы поначалу сумели компенсировать этот разрыв, однако затем сдали позиции. "По имеющимся данным на октябрь, Европе не удалось сохранить импульс первого полугодия 2025 года", — отмечает Кристоф Требеш, руководитель команды Kiel Institute, которая отслеживает военную, финансовую и гуманитарную помощь, обещанную и поставленную Украине с момента российского вторжения 24 февраля 2022 года.

"Если это замедление продолжится в ближайшие месяцы, 2025 год станет годом с наименьшим объемом новых обязательств по помощи Украине" с 2022-го, предупреждает он.

Военная помощь Украины за 2025 год

За первые десять месяцев 2025 года Украине выделили 32,5 млрд евро военной помощи, в основном от Европы. Всего за два месяца союзникам Украины необходимо выделить более 5 млрд евро, чтобы достичь показателя самого слабого года (37,6 млрд евро в 2022-м), и более 9 млрд евро — чтобы выйти на средний уровень в 41,6 млрд евро ежегодно в период с 2022 по 2024 год.

Однако с июля по октябрь в среднем выделяли лишь по 2 млрд евро в месяц.

По данным исследователей Kiel Institute, Франция, Германия и Великобритания удвоили, а то и утроили объемы своей помощи, тогда как поддержка Италии снизилась на 15%, а Испания в 2025 году вообще не выделила новой военной помощи.

Другие новости о военной помощи Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Нидерланды выделили Украине дополнительные €700 миллионов. Они пойдут на военную помощь в первом квартале 2026 года. Известно, что недавно Нидерланды совместно с Норвегией и Германией взяли на себя обязательства выделить 500 миллионов долларов на реализацию Приоритетного списка потребностей Украины (PURL)

Кроме того, мы также рассказывали о том, что Италия "бьет по тормозам" военной помощи Киеву. Страна не будет участвовать в программе НАТО по покупке американского оружия для Украины (программа PURL), поскольку уже начались "мирные переговоры".

