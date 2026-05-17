'Не прятался, везде ездил': военный рассказал, почему ушел в СЗЧ и как вернулся на службу

По словам мужчины, побег с места службы был вынужденным, а не просто прихотью.

Самовольное оставление части (СЗЧ) является одной из самых больших проблем Сил обороны в последние годы. И хотя многие солдаты уходят с места службы, многие затем возвращаются обратно.

Именно так произошло с Владимиром Валько из Тернопольской области. В интервью "Суспильному" мужчина рассказал, почему он сначала решил покинуть службу и что потом побудило его вернуться обратно.

По словам Владимира, он встал на защиту Украины в августе 2022 года, вернувшись с заработков в Швеции. Сам он на фронт не просился, но получив повестку, пошел служить и попал в 10-ю горно-штурмовую бригаду.

После непродолжительного пребывания в окопах Валько отправили учиться на водителя МТ-ЛБ – легкобронированного армейского тягача.

"Кто-то застрял зимой, так его вытаскивали. Десант вывозил и забирал, пленных вывозил с позиции, когда наши брали пленных. Трёхсотых, двухсотых вывозил", – вспоминает мужчина свою службу водителем тягача.

По словам Владимира, самовольно покинуть место службы его заставили проблемы со здоровьем.

"С 15 января по 1 апреля я ушел в СЗЧ. Не дали добро мне на операцию, когда у меня была опухоль надпочечной железы размером 33 миллиметра. Я был в отпуске, чтобы сделать операцию – отказ. Два с половиной месяца был в СЗЧ. Не прятался, везде ездил, устроился в Тернополе на работу, на стройку сварщиком. Никто не останавливал, я даже не знал, что я в розыске", – рассказывает мужчина.

Затем к Владимиру, по его словам, лично приехал командир роты БПЛА мотопехотного батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Степан Барна и предложил служить в его подразделении.

"Ко мне приехал Степан Барна, говорит: "Иди ко мне водителем, что тебе здесь в СЗЧ сидеть". Ну я вернулся. Степан Степанович говорит тогда: "Скоро война закончится", обманул меня", – со смехом вспоминает военный.

По словам Валько, он так и не смог сделать операцию, пока был в СЗЧ, потому что без документов его не принимали даже гражданские больницы. Поэтому, только вернувшись на службу, он смог пройти все бюрократические круги и в конце концов сделать операцию.

Проблема СЗЧ

Как писал УНИАН, заместитель командира полка KRAKEN Константин Немичев заявил, что нынешняя система перевода военных между подразделениями фактически не работает, из-за чего некоторые бойцы прибегают к СЗЧ как к способу сменить бригаду.

Он предложил разрешить военным раз в год переводиться в другое подразделение, при этом предоставив командирам частичное право вето для сохранения критически важных кадров. По мнению Немичева, это усилит эффективные бригады, куда сами хотят переходить военные, а также поможет уменьшить количество СЗЧ благодаря лучшей работе с личным составом.

